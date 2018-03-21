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Жители Омска выбрали парки и скверы, которые благоустроят в 2018 году
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Жители Омска выбрали парки и скверы, которые благоустроят в 2018 году 

АиФ-Омск 1 час назад
Фото: АиФ-Омск
Сегодня, 21 марта, в мэрии Омска состоялось заседание комиссии по вопросам формирования комфортной городской среды. На заседание стало известно, какие парки и скверы благоустроят в 2018 году.
Первый вице-мэр Омска Евгений Фомин огласил результаты голосования омичей. Так, победу одержал дизайн-проект бульвара Победы — он получил 15,9% голосов. Также в 2018 году благоустроят проспект Культуры (10,8%), парк по улице Архиепископа Сильвестра (9,1%), бульвар Мартынова (8%), сквер ветеранов авиации «Крылатое братство» (7,5%), сквер в Авиагородоке (6,5%).
«Предварительно уже набросали план мероприятий. У нас договоры с подрядчиком будут заключаться в районе 10 июня. Соответственно, работы по асфальту выполняем до середины сентября», — приводит слова начальника отдела благоустройства департамента городского хозяйства Юрия Бибика «НГС. Омск».
Напомним, в адрес мэрии поступило свыше 18 тысяч заявок омичей на благоустройство общественных пространств. Специальная комиссия рассмотрела обращения горожан и отобрала 15 мест. Для них подготовили дизайн-проекты. 18 марта прошло голосование по выбору этих мест.
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