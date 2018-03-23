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В Омске потратят более 330 млн рублей на благоустройство дворов
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В Омске потратят более 330 млн рублей на благоустройство дворов 

АиФ-Омск 1 час назад
Фото: АиФ-Омск
Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
В Омске продолжается реализация программы «Формирования комфортной городской среды». Так, омичи смогут подать заявки на благоустройство дворов. Их начнут принимать со 2 апреля.
«Каждый житель до 28 апреля может подать заявку для включения своей дворовой территории в программу «Формирование комфортной городской среды. Если двор уже участвовал в проекте, можно заявиться снова. Хочу отметить, что заявки, поданные по ремонту дворовых территорий в 2017 году по установленной форме, но не вошедшие в программу 2017 года в связи с нехваткой денежных средств, имеют приоритет в 2018 году. Заявителям необходимо обновить заявку, протокол, решение и схему, и она будет включена в программу по ремонту дворовых территорий 2018 года», — уточнил начальник отдела благоустройства департамента городского хозяйства мэрии Юрий Бибик.
Отметим, что в 2018 году в Омске потратят 331,5 млн рублей на благоустройство дворов.
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