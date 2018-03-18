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Первые избирательные участки начали работу в Челябинске
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Первые избирательные участки начали работу в Челябинске 

АиФ 5 часов назад
Фото: АиФ
Работа отдельных избирательных участков стартовала в Челябинске с 6 часов утра 18 марта, сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск».
Раньше всех остальных открылись для избирателей все участки Металлургического района. С 6 часов утра также работают три участка в Курчатовском районе (Свердловский проспект, 24, улица Чайковского, 1, улица Солнечная, 10В). Участок № 2229 в Советском районе (улица Привокзальная, д.1) начнёт работу с 7 часов. Остальные участки в областном центре откроются в 8:00.
Отметим, что с 6 часов также работают некоторые участки в городах и районах Челябинской области, полный список можно увидеть здесь. Всего к выборам президента РФ 18 марта в регионе подготовлены более двух тысяч участков для голосования.
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