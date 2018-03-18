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«Звездный десант» в день выборов президента посетит удаленные уголки Сахалина
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«Звездный десант» в день выборов президента посетит удаленные уголки Сахалина 

ТАСС 5 часов назад
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 18 марта. /Корр. ТАСС Ирина Байбарза/. Более 30 ведущих артистов России отправились в воскресенье в районы Сахалина, где примут участие в культурных мероприятиях, проходящих на избирательных участках. Об этом ТАСС сообщили в Сахалинской областной филармонии.
"Жители Южно-Сахалинска избалованы встречами со звездами отечественного театра и кино. В областном центре регулярно проходит кинофестиваль «Край света», недавно завершился первый фестиваль телевизионных фильмов «Утро Родины», где жители города могли спокойно пообщаться с Сергеем Жигуновым, Евгением Мироновым, Чулпан Хаматовой и другими звездами. В муниципалитеты же именитые гости заглядывают редко, поэтому по завершении фестиваля «Утро Родины» решили провести акцию «Звезды на Сахалине», — рассказал сотрудник филармонии.
По его словам, в воскресенье в 14 муниципальных образованиях Сахалина побывают более 30 ведущих артистов России.
Среди них — народный артист России Сергей Степанченко, заслуженная артистка Ольга Кабо, певица Нина Шацкая и Ольга Будина. В составе «звездного десанта» также актеры популярных молодежных сериалов «Деффчонки», «Солдаты», «Молодежка», «Счастливы вместе», «Кухня» и многие другие.
"У нас получилось, что в каждый район отправились по два-три артиста. В городах и селах Сахалина они посетят культурные мероприятия, которые будут проходить на избирательных участках. Будут раздавать автографы, участвовать в фотосессиях. А вечером в Домах культуры состоятся творческие вечера. Зрители смогут спеть вместе со звездой любимую песню в караоке или задать интересующий вопрос", — сообщил собеседник.
"Телефестиваль «Утро Родины» проходил в Южно-Сахалинске с 8 по 14 марта. Его участниками и гостями стали Константин Лавроненко, Валерий Тодоровский, Евгений Миронов, Полина Кутепова, Александр Адабашьян, Максим Дунаевский, Евгений Стычкин, Ольга Сутулова, Анна Уколова и другие известные деятели российского кинематографа.
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