Ли Чжаньшу — председатель ПК ВСНП 13-го созыва

Пекин, 17 марта / Синьхуа / — Ниже следует биография Ли Чжаньшу.

Ли Чжаньшу, по национальности хань, родился в августе 1950 года, уроженец уезда Пиншань провинции Хэбэй. В декабре 1972 г. начал трудовую деятельность, в апреле 1975 г. вступил в ряды КПК. Окончил факультет политического воспитания Хэбэйского педагогического университета /вечернее отделение/, имеет ученую степень магистра делового администрирования /МБА/.

В настоящее время — член ПК Политбюро ЦК КПК 19-го созыва, председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей /ПК ВСНП/ 13-го созыва.

В 1971-1972 гг. — проходил обучение на специалиста по товарным ценам в Шицзячжуанском окружном торгово-финансовом училище /пров. Хэбэй/.

В 1972-1976 гг. — сотрудник, а затем замглавы Канцелярии Шицзячжуанского окружного управления коммерции.

В 1976-1983 гг. — сотрудник, заведующий информационно-справочным отделом Канцелярии Шицзячжуанского окружного комитета КПК /В 1980-1983 гг. обучался на вечернем отделении факультета политического воспитания Хэбэйского педагогического университета/.

В 1983-1985 гг. — секретарь парткома уезда Уцзи /пров. Хэбэй/.

В 1985-1986 гг. — заместитель секретаря Шицзячжуанского окружного комитета КПК, уполномоченный окружного административного управления.

В 1986-1990 гг. — секретарь Хэбэйского провинциального комитета Комсомола Китая /с февраля 1988 г. по август 1988 г. был слушателем курсов по теории партийного строительства в Партийной школе при ЦК КПК/.

В 1990-1993 гг. — заместитель секретаря Чэндэского окружного комитета КПК /пров. Хэбэй/, уполномоченный окружного административного управления.

В 1993-1997 гг. — член Бюро Хэбэйского провинциального комитета КПК, ответственный секретарь парткома /в 1992-1994 гг. проходил заочное обучение в Партийной школе при ЦК КПК по экономической специальности/.

В 1997-1998 гг. — член Бюро Хэбэйского провинциального комитета КПК, замглавы Руководящей группы по работе на селе.

В 1998-2000 гг. — член Бюро Шэньсийского провинциального комитета КПК, замглавы Руководящей группы по работе на селе и глава ее канцелярии.

/1996-1998 гг. — учился без отрыва от работы на торгово-финансовом факультете аспирантуры Академии общественных наук Китая по специальности «Предпринимательская экономика»/.

В 2000-2002 гг. — член Бюро Шэньсийского провинциального комитета КПК, заведующий орготделом парткома.

В 2002-2002 гг. — член Бюро Шэньсийского провинциального комитета КПК, секретарь горкома Сианя, председатель Постоянного комитета Собрания народных представителей города.

В 2002-2003 гг. — заместитель секретаря Шэньсийского провинциального комитета КПК, секретарь горкома Сианя, председатель Постоянного комитета Собрания народных представителей города.

В 2003-2004 гг. — заместитель секретаря Хэйлунцзянского провинциального комитета КПК.

В 2004-2007 гг. — заместитель секретаря Хэйлунцзянского провинциального комитета КПК, зампредседателя правительства провинции /в 2005-2007 гг. обучался в Харбинском политехническом университете, была присуждена ученая степень МБА/.

В 2007-2008 гг. — заместитель секретаря Хэйлунцзянского провинциального комитета КПК, исполняющий обязанности председателя правительства провинции.

В 2008-2010 гг. — заместитель секретаря Хэйлунцзянского провинциального комитета КПК, председатель правительства провинции.

В 2010-2012 гг. — секретарь Гуйчжоуского провинциального комитета КПК, председатель ПК Собрания народных представителей провинции.

В 2012-2012 гг. — заместитель руководителя Канцелярии ЦК КПК /в ранге министра/, руководитель Канцелярии ЦК КПК, секретарь Рабочего комитета по делам учреждений, напрямую подчиняющихся ЦК КПК, председатель ПК Собрания народных представителей провинции Гуйчжоу.

В 2012-2014 гг. — член Политбюро и Секретариата ЦК КПК, руководитель Канцелярии ЦК КПК, секретарь Рабочего комитета по делам учреждений, напрямую подчиняющихся ЦК КПК.

В 2014-2017 гг. — член Политбюро и Секретариата ЦК КПК, руководитель Канцелярии ЦК КПК и Канцелярии Комиссии по национальной безопасности ЦК КПК, секретарь Рабочего комитета по делам учреждений, напрямую подчиняющихся ЦК КПК.

В 2017-2018 гг. — член ПК Политбюро ЦК КПК, руководитель Канцелярии Комиссии по национальной безопасности ЦК КПК.

С 2018 г. — член ПК Политбюро ЦК КПК, председатель ПК ВСНП 13-го созыва.

Кандидат в члены ЦК КПК 16-го и 17-го созывов, член ЦК КПК 18-го и 19-го созывов, член Политбюро и Секретариата ЦК КПК 18-го созыва, член Политбюро и ПК Политбюро ЦК КПК 19-го созыва. Председатель ПК ВСНП 13-го созыва.