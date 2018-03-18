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В Париже прошла акция против произвола полиции в отношении мигрантов
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В Париже прошла акция против произвола полиции в отношении мигрантов 

Российская Газета 7 часов назад
В субботу в центре Парижа прошла акция против полицейского произвола в отношении мигрантов. На митинге присутствовало более двух тысяч человек. В руках они держали плакаты. На одном было написано: «Дадим народный ответ на расизм со стороны государства, на полицейское насилие и охоту на нелегальных мигрантов».
Манифестанты осудили нынешнюю миграционную политику государства и незаконное применение силы сотрудниками правоохранительных органов. На демонстрации звучали лозунги «Нет правосудия — нет мира» и «Полиция — везде, справедливости — нигде».
ТАСС напоминает, что в мае прошлого года ставший президентом Франции Эмманюэль Макрон пообещал за полтора года решить миграционный кризис, в том числе с помощью разработки нового закона о беженцах.
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