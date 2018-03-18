В Париже прошла акция против произвола полиции в отношении мигрантов

В субботу в центре Парижа прошла акция против полицейского произвола в отношении мигрантов. На митинге присутствовало более двух тысяч человек. В руках они держали плакаты. На одном было написано: «Дадим народный ответ на расизм со стороны государства, на полицейское насилие и охоту на нелегальных мигрантов».

Манифестанты осудили нынешнюю миграционную политику государства и незаконное применение силы сотрудниками правоохранительных органов . На демонстрации звучали лозунги «Нет правосудия — нет мира» и «Полиция — везде, справедливости — нигде».