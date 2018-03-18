Роберт Дауни‐младший выложил фото в трико с трилистником на День святого Патрика 

Американский актер, продюсер и музыкант Роберт Дауни‐младший решил принарядиться в День Святого Патрика в забавный зеленый костюм.
На нем был облегающий комбинезон-трико с трилистниками. Фотографию в обнимку с деревом он выложил в Instagram.
Поклонники поставили фото уже более 64 тысяч «лайков».
Embracing green this St. Paddy’s Day. #happystpaddysday pic.twitter.com/wSxdunqnlD
— Robert Downey Jr (@RobertDowneyJr) 17 марта 2018 г.
Не так давно Роберт
Дауни-младший
попал в ежегодный рейтинг звезд, с самым высоким гонораром.