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Роберт Дауни‐младший выложил фото в трико с трилистником на День святого Патрика
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Роберт Дауни‐младший выложил фото в трико с трилистником на День святого Патрика 

360tv.ru 8 часов назад
Фото: 360tv.ru
Американский актер, продюсер и музыкант Роберт Дауни‐младший решил принарядиться в День Святого Патрика в забавный зеленый костюм.
На нем был облегающий комбинезон-трико с трилистниками. Фотографию в обнимку с деревом он выложил в Instagram.
Поклонники поставили фото уже более 64 тысяч «лайков».
Embracing green this St. Paddy’s Day. #happystpaddysday pic.twitter.com/wSxdunqnlD
— Robert Downey Jr (@RobertDowneyJr) 17 марта 2018 г.
Не так давно Роберт
Дауни-младший
попал в ежегодный рейтинг звезд, с самым высоким гонораром.
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