Роберт Дауни‐младший выложил фото в трико с трилистником на День святого Патрика

Американский актер, продюсер и музыкант Роберт Дауни‐младший решил принарядиться в День Святого Патрика в забавный зеленый костюм.

На нем был облегающий комбинезон-трико с трилистниками. Фотографию в обнимку с деревом он выложил в Instagram.

Поклонники поставили фото уже более 64 тысяч «лайков».

Embracing green this St. Paddy’s Day. #happystpaddysday pic.twitter.com/wSxdunqnlD

— Robert Downey Jr (@RobertDowneyJr) 17 марта 2018 г.

Не так давно Роберт

Дауни-младший

попал в ежегодный рейтинг звезд, с самым высоким гонораром.