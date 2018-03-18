От телеведущих до спортсменок: Собчак, Кабаева и другие самые эксцентричные женщины в российской политике 

Ксения Собчак Ксения Собчак Ксения Собчак Алина Кабаева Алина Кабаева Алина Кабаева Мария Кожевникова Мария Кожевникова Мария Кожевникова Мария Малиновская Мария Малиновская Екатерина Пешкова Екатерина Пешкова Выборы президента Российской Федерации 2018 года, возможно, станут самыми необычными за последние годы. А все потому, что в них примет участие по-настоящему экстравагантный кандидат — Ксения Собчак. Но одна лишь она из светской жизни перешла в политику? Может ли кто-то составить конкуренцию известной телеведущей? Еще как может! Ведь в числе российских чиновников и депутатов побывали и звезды откровенных фотосессий, и модели, и популярные телеведущие. Алина Кабаева История того, как Кабаева оказалась в политике, неоднозначна. Девушка попала туда прямо со школьной скамьи, а первое высшее образование (и то по специальности «спортивный менеджмент») получила только спустя шесть лет. Вероятно, избирателей покорили спортивные достижения девушки. Еще бы! В таком юном возрасте Алина успела выиграть несколько чемпионатов и стать бронзовой призеркой Олимпиады в Сиднее. Юлия Барсакова, Юлия Раскина и Алина Кабаева Девушка стала настоящим счастливым символом, а кто, как не символ, лучше всего представит страну на политической арене? И вот уже в 2001 году красавица становится членом Высшего совета партии «Единая Россия». В новой должности Кабаева пребывает четыре года, после чего становится членом Общественной палаты Российской Федерации. Правда, оттуда ее вместе с Аллой Пугачевой выгоняют за безделье и халатное отношение к работе. Однако наперекор всякой логике уже через несколько месяцев девушка становится депутатом Государственной думы пятого созыва, где ее также обвиняют в прогулах, но тем не менее на посту оставляют еще на семь лет. Зато успехов в светской жизни у Алины куда больше: она успела стать женщиной года по версии журнала Glamоur, получить звание самой сексуальной спортсменки и засветиться обнаженной на страницах журнала Maxim. Мария Кожевникова Еще одна звезда журналов для взрослых, еще одна чемпионка по художественной гимнастике и по совместительству Аллочка из сериала «Универ» Маша Кожевникова тоже блистала на политическом пьедестале. В 2011 году девушка изъявила желание баллотироваться в Госдуму. «Мне хочется высказать свою гражданскую позицию по многим вопросам», — объясняла свой мотив девушка. В результате нужное число голосов Кожевникова набрала, была избрана депутатом Госдумы шестого созыва. Правда, как именно ей это удалось сделать и обойти сильных противников, до сих пор остается загадкой… Но стоит заметить, что актриса, в отличие от нашей предыдущей героини, честно выполняла все свои обязанности и не только посещала каждое заседание, но и предлагала новые законы и поддерживала полезные обществу проекты. Однако, несмотря на свое трудолюбие, в следующий думский созыв девушка не прошла. Зато в 2014-м получила статус одной из самых влиятельных женщин России. Во многом тому, что народ более-менее лояльно относится к эксцентричным девушкам в политике, мы обязаны Маше Малиновской. Одна из первых светских львиц начала закалять общественность тем, что заняла политический пост. Тогда говорили: «Если пережили Малиновскую, всех переживем». В 2005 году Мария пришла в Белгородскую областную думу принимать новые законы, все были, мягко говоря, не готовы к такому стечению обстоятельств. На серьезную должность Марию привел лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский после совместных съемок на реалити-шоу «Империя». Однако через три года девушку с позором исключили из либерально-демократической партии, а та, в свою очередь, устроила прощальную вечеринку под оптимистическим девизом «Я уже не член, но у меня есть мандат!». Екатерина Пешкова И снова блондинка-телеведущая. На этот раз расскажем о Екатерине Пешковой, которая в 27 лет стала заместителем губернатора Красноярского края и ответственным лицом по подготовке края к Универсиаде в 2019 году. Получится ли у Екатерины организовать проведение спортивных соревнований в лучшем виде, узнаем совсем скоро. Пока же вспомним, каким образом Катя после конкурсов красоты и работы на местном канале «Прима-ТВ» смогла стать политическим деятелем. Нет, не подумай, что мы хотим заподозрить девушку в чем-то непристойном. Фактов нет. Более того, Пешкова сумела превзойти своего отца Сергея Пешкова, который был на посту скромного депутата городского совета, а значит, о кумовстве не может быть и речи. Но проблема в том, что мотив назначения Кати оказался для многих слишком уж неясным: «Те очевидные успехи, которые сегодня есть в реализации этого проекта (Универсиады — прим. WMJ.ru), во многом появились благодаря эффективной организационной работе Екатерины Пешковой», — комментировали тогда в пресс-службе губернатора. О чем это говорит? Простым смертным решили не объяснять конкретных заслуг девушки, оттого и мы позволили себе включить ее в список самых необычных для политики личностей. Добрались мы и до той самой «блондинки в шоколаде», о которой не можем не упомянуть. Чего уже только не натерпелась бывшая ведущая шоу «Дом-2» Ксения Собчак — и насмешки, и издевки, и переходящие все рамки дозволенного резкие высказывания в свой адрес, но, кажется, девушку уже ничего не сломает. «Я пришла в политику всерьез и надолго», — говорит Собчак. При этом Ксения не стесняется и дальше появляться на светских раутах и вечеринках, регулярно сниматься для обложек журналов, а иногда даже напоминать подписчикам в социальных сетях о бурном прошлом. Но надо отметить, что Ксения — примерная мать, которая воспитывает подрастающего сына Платона, при этом не забывает о насущных делах: «Малыш — стимул для нее больше и качественнее работать», — говорят сотрудники возглавляемого Ксенией глянцевого журнала. На удивление, все наши героини оказались блондинками. И может, у кого-то они вызывают негативные эмоции, но отрицать факт того, что девушки — настоящее украшение в такой нервной сфере, как политика, очень сложно. Подписывайся на страницы WMJ.ru в Одноклассниках, Facebook, ВКонтакте, Instagram и Telegram! Текст: Дарья Антипина Фото: ВКонтакте, Instagram, Getty Images, Global Look Press