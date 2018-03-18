Законы, вступающие в силу 18 марта

Федеральный закон от 7 марта 2018 года № 55-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон „О воинской обязанности и военной службе“

Граждане при постановке на воинский учёт, направлении для подготовки по военно-учётным специальностям в общественные объединения или профессиональные образовательные организации, призыве на военную службу, поступлении в мобилизационный людской резерв, поступлении в военные профессиональные образовательные организации и военные образовательные организации высшего образования, заключении с Минобороны России договоров об обучении, а также иностранные граждане при поступлении на военную службу по контракту будут проходить профессиональный психологический отбор.

Федеральный закон от 7 марта 2018 года № 49-ФЗ „О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам регулирования деятельности негосударственных пенсионных фондов“

Установлена обязанность негосударственных пенсионных фондов (НПФ) организовывать инвестирование средств пенсионных накоплений и управлять средствами пенсионных резервов исключительно в интересах участников. Также определена ответственность НПФ за нарушение такой обязанности в форме возмещения соответствующего убытка, недополученного дохода

Скорректированы положения, которые устанавливают вознаграждения и оплаты расходов фонда, осуществляющего деятельность страховщика по обязательному пенсионному страхованию, управляющей компании и специализированного депозитария.

Федеральный закон от 7 марта 2018 года № 47-ФЗ „О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации“

Скорректирован порядок определения объема субвенций из федерального бюджета региональным бюджетам, перечисляемых в соответствии с Законом Российской Федерации „О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС“, федеральными законами „О ветеранах“, „О социальной защите инвалидов в Российской Федерации“ и „О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне“. Так, объём этих субвенций будет рассчитываться исходя из данных Росстата , о стоимости жилищно-коммунальных услуг в конкретном субъекте России в расчёте на один квадратный метр площади жилья за отчётный год.

Федеральный закон от 7 марта 2018 года № 44-ФЗ „О внесении изменений в статьи 9 и 12 Федерального закона „О валютном регулировании и валютном контроле“

Перечень разрешённых валютных операций между резидентами дополнен операциями по выплате физическим лицам — резидентам заработной платы и иных выплат в иностранной валюте за пределами территории Российской Федерации по заключённым ими с юридическими лицами — резидентами трудовым договорам, предусматривающим исполнение такими физическими лицами — резидентами своих трудовых обязанностей за пределами территории Российской Федерации.

Кроме того, предусмотрена возможность перевода на счета, открытые в уполномоченных банках на территории России, месячного должностного оклада с надбавками, денежного содержания, заработной платы и иных сумм в иностранной валюте. Это касается сотрудников дипломатических представительств, консульских учреждений РФ, постоянных представительств РФ при международных организациях, и иных официальных представительств РФ, находящихся за рубежом.

Федеральный закон от 7 марта 2018 года № 42-ФЗ „О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях“

Установлена административная ответственность за непредставление сведений либо представление недостоверных сведений о пожарной опасности в лесах и лесных пожарах в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти. Это наказывается наложением штрафа в размере от 3 до 15 тысяч до пяти тысяч рублей.

Полномочиями по составлению протоколов об административных правонарушениях наделяются должностные лица органов, осуществляющих федеральный государственный лесной надзор.

Федеральный закон от 7 марта 2018 года № 39-ФЗ „О внесении изменений в статью 26 Федерального закона „Об оружии“

Изменения вносятся в статью, уточняющую случаи аннулирования лицензий на оружие. Исключены положения, предоставляющие органам внутренних дел право аннулировать во внесудебном порядке выданные ими юридическим лицам лицензии или разрешения на основании выявленных нарушений условий сохранности, учета и безопасности хранения оружия.

Федеральный закон от 7 марта 2018 года № 38-ФЗ „О ратификации Договора об основах отношений между Российской Федерацией и Республикой Гондурас

Договор, подписанный в Тегусигальпе 28 февраля 2017 года, устанавливает, что Россия и Гондурас будут выстраивать свои отношения на основе строгого соблюдения положений Устава ООН , принципов суверенного равенства государств, территориальной целостности, невмешательства во внутренние дела, а также на основе других общепризнанных принципов и норм международного права.

Страны будут сотрудничать в рамках ООН и других международных организаций и форумов.

Федеральный закон от 7 марта 2018 года № 37-ФЗ „О ратификации Соглашения между Российской Федерацией и Республикой Абхазия о сотрудничестве в области организации страхования граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Республики Абхазия, в системе обязательного медицинского страхования Российской Федерации и оказания им медицинской помощи в медицинских организациях Российской Федерации“

Соглашение, подписанное в Пицунде 8 августа 2017 года, предусматривает, что Россия обеспечит выдачу полисов обязательного медицинского страхования российским гражданам при их обращении в пункты выдачи полисов, которые будут созданы в Абхазии. Также предусмотрено, что между органом исполнительной власти Краснодарского края и Правительством Республики Абхазия будет заключено соглашение о порядке организации предоставления медицинской помощи в системе обязательного медицинского страхования РФ российским гражданам, в соответствии с которым они будут направляться в медицинские организации Краснодарского края.

Постановление Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2017 года № 1524 „О внесении изменения в Правила дорожного движения Российской Федерации“

С 18 марта 2018 года водитель при вынужденной остановке транспортного средства или ДТП вне населённых пунктов при покидании транспортного средства обязан находиться на проезжей части или обочине в тёмное время суток либо в условиях ограниченной видимости в куртке, жилете или жилете-накидке с полосами светоотражающего материала.