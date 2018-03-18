Нет домов престарелых — нет проблем? Как в Калуге следят за порядком

Сначала проверить, как содержатся в них старики, оказывается ли им надлежащая медпомощь, нормально ли кормят… И запретить. Поводом стала прокурорская проверка одного из таких домов, расположенных на территории области — в Тарусе

И если по поручению «п­роверить» вопросов нет — давно пора попристальнее приглядеться к домам, где доживают свой век старики. И хорошо бы не только к частным, но и к государственным. Причем не по-свойски, закрывая глаза на все беспорядки, а по-настоящему строго. А то ведь можно подумать, что только в частных творится беспредел — как в Иркутске или в Новой Москве , где старики сгорели заживо, или в Перми , где обнаружили пожилых людей с отеками и следами от бинтов, которыми их привязывали к кроватям… Порой и в государственных не лучше.

Но вот согласиться с другой частью приказа губернатора (насчет запретить) сложнее. Конечно, запретить проще, чем наладить нормальный контроль. Но может, начинать надо не с запрета, а с требований к проверяющим? И проверять, может, стоит почаще? Может, для частных ввести лицензирование, как давно предлагают эксперты? А для государственных увеличить финансирование, повысить зарплаты персоналу, пересмотреть нормы питания стариков и прочие нормы? Да мало ли чего еще можно, если с душой и по-разумному.

Но чиновникам всегда проще запретить. Чтобы дети не попадали на вредные сайты — запретить им доступ к интернету. Чтобы в городе было удобно пешеходам — запретить парковать машины бесплатно (а платные парковки, видимо, запретить чистить от снега). Чтобы победить пьянство — не обеспечивать людей работой, не возвращать в села школы и медпункты, а просто запретить продажу алкоголя…

А может, запретить уже чиновникам запрещать?

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Материал вышел в издании «Собеседник» №10-2018 под заголовком «Проще запретить».