Должность за победу в покере: самые необычные факты о выборах в мире

Пока страна готовится выбирать президента на ближайшие шесть лет, предлагаем вам подборку самых необычных фактов о выборах в разных странах.

Дела давно минувших дней История российских выборов началась еще на Руси. Уже тогда в Новгородской республике существовал демократический принцип избрания высших должностных лиц.

Изначально великий князь присылал из Киева своего наместника, который, в свою очередь, назначал посадника и тысяцкого: первый представлял собой высшее должностное лицо, второй отвечал за сбор и командование ополчением.

Однако в 1136 году местные жители взбунтовались против назначенного Киевом князя Всеволода и изгнали его. После этого в Великом Новгороде местные жители сами выбирали всех должностных лиц на народном голосовании, которое называлось вече.

С тех пор вече выбирало, кого пригласить на княжение из соседних земель. Сам князь исполнял функции защиты от внешних врагов. Кроме того, на нем лежал ряд судебных и полицейских функций.

Президент на час Самый короткий президентский срок в мировой истории принадлежит мексиканскому политику Педро Ласкурану.

Зимой 1913 года генерал Викториано Уэрта сверг действовавшего президента Франциско Мадеро. Кроме него своих должностей лишились вице-президент и генеральный прокурор, так что в соответствии с законом президентское кресло перешло к министру иностранных дел Ласкурану.

Новый президент тут же назначил министром иностранных дел генерала Уэрта, после чего написал заявление об отставке и передал должность генералу. Различные исторические источники утверждают, что на все про все у Ласкурана ушло от 15 до 55 минут.

Блистательный товарищ Идеальная иллюстрация к выражению «монополия на власть», — выборы в том виде, в котором они существуют в самом закрытом государстве планеты.

Принято считать, что жители Северной Кореи не выбирают своего лидера, однако на деле это не совсем так. Выборы в КНДР существуют, но только придя на избирательный участок, единственный пункт, который видит гражданин, — имя действующего руководителя страны. Такие выборы проходят в Северной Корее каждые пять лет.

Победитель получает все Пожалуй, самый необычный закон о выборах действует в американском штате Нью-Мексико. Он заключается в том, что если двое кандидатов на один пост набрали одинаковое количество голосов, победителем становится тот, кто одолеет соперника в какой-либо игре.

Известный факт о применении этого закона относится к 1998 году, когда Джеймс Фаррингтон и Джоан Карлсон баллотировались в мэры города Энстансия. Оба набрали по 68 голосов, в результате чего Фаррингтон предложил сыграть в покер, а Карлсон — в кости.

Выбор игры остался за подброшенной монеткой: она определила, что кандидаты будут играть в покер, и Фаррингтон обыграл Карлсон.

Мэр-геймер Нью-Мексико — не единственное место на планете, где решающим фактом в пользу твоей кандидатуры может стать умение играть в игры.

В 2002 году в Варшаве проходили выборы нового мэра. Для того, чтобы разнообразить процесс предвыборной гонки, в видеоигре Sim City 3000 (симулятор градоначальника) смоделировали карту города, и выдали под управление каждому из кандидатов. Лучше всех развить город получилось у Льва Качиньского, который в итоге и стал мэром города, а впоследствии — президентом страны.

Мелким шрифтом Один из самых неординарных глав государств — гаитянский диктатор Франсуа Дювалье. Он стал президентом в 1957 году и с тех пор принялся бесповоротно погружать страну в пучину военной диктатуры.

Оружием и деньгами ему помогали США вплоть до прихода Джона Кеннеди к власти, который отказался работать с Гаити на тех же условиях. Так что Дювалье, будучи известным шаманом-вуду, истыкал фигурку американского лидера иголками и объявил, что наслал на него проклятье. Спустя несколько недель Кеннеди действительно застрелили, так что следующие президенты вновь стали отправлять Дювалье деньги и оружие. Видимо, от греха подальше.

Дювалье отличался не только необычным подходом к ведению зарубежной политики, но и к выборам в собственной стране. В 1961 году, когда пришло время очередных выборов, президент распустил парламент и организовал выборы нового: к урнам избирателей конвоировали солдаты с оружием. В такой психологической ситуации единственное, чего хотели избиратели — поскорее поставить галочку и слинять, поэтому никто особенно не стал вчитываться в едва различимую на бюллетене надпись: «Доктор Франсуа Дювалье — президент». А на следующий день было объявлено, что гаитяне выбрали не только состав нового парламента, но и продлили срок своему вуду-президенту.

Фальсифицируй их полностью Самые фальсифицированные выборы прошли в африканском государстве Либерия в 1927 году.

Тогда ближайшим соперником действующего президента Чарльза Кинга, желавшим переизбраться на третий срок, был Томас Фолкнер из Народной партии. Занимательным фактом стало то, что за Кинга проголосовали 234 тысячи человек, хотя всего в стране было зарегистрировано только 15 тысяч избирателей.

Фолкнер решил не опускать руки и обвинил Кинга и многих членов его партии в работорговле. Спустя три года, после публикации расследования специальной комиссии Лиги наций, Палата представителей объявила Кингу импичмент. А еще спустя 52 года Кинг попал в Книгу рекордов Гиннесса за самый высокий уровень фальсификации результатов демократического голосования.

Явка строго обязательна Существует множество способов призвать граждан на выборы, и тем самым повысить явку, однако власти Австралии , кажется, нашли самый эффективный из них. Они просто узаконили штрафы для всех граждан, которым исполнилось 18 лет, и они не явились на выборы без уважительной причины. Подобная схема также действует в некоторых странах Африки и Латинской Америки.

Равные избирательные права Первой страной, где женщины получили право голоса на выборах, стала Новая Зеландия , — там этот закон действует с 1893 года.

Формально в штате Юта такой же закон был принят еще раньше, в 1870 году, однако спустя 17 лет это право отозвали, так как женщины стали голосовать за отмену многоженства.

Я выбираю сладости! Иногда для того, чтобы обеспечить себе успешную политическую карьеру, достаточно сыграть на любви своих избирателей к сладкому. И тому есть не один пример.

Так, в 1986 году мэром города Кармел на побережье Калифорнии стал актер Клинт Иствуд , пообещавший местным жителям вернуть в продажу мороженое: прошлые власти его запретили.

Похожий шаг сделал и президент США Дональд Трамп : один из главных столпов, на котором строилась его предвыборная программа, был возврат производства из стран с дешевой рабочей силой обратно в Штаты. Под эту категорию попадало и производство печенья Oreo.