Скольких людей убил Сталин во время Большого террора?

Опрос, проведённый Левада-центром в прошлом году, показал, что коммунистический диктатор Иосиф Сталин, возглавлявший страну во время Второй мировой войны, является для русских наиболее выдающимся главой государства вне зависимости от исторического этапа. Аналогичные исследования демонстрируют, что популярность советского лидера в последнее время возросла, так же, как и отсутствие интереса к масштабам совершённых им преступлений. Чем меньше в России известно о Сталине, тем популярнее он становится.

Однако сколько же конкретно людей убил Сталин по политическим мотивам? Нужно ли возлагать ответственность за массовый голод на Украине именно на него? Было ли это намерением избавиться от неугодных режиму элементов с помощью стратегии «социального суицида в России» во время Второй мировой войны?

Что касается репрессий, Иосиф Сталин сам ничего не придумал. Он лишь продолжил дело большевиков вслед за Владимиром Лениным, чей удачный государственный переворот в 1917 году привел к созданию Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем, широко известной как ЧК. Вдохновленные примером якобинцев во время Французской революции, большевики объявили «красный террор», чтобы противостоять «белому». В первом официальном объявлении этой репрессивной кампании, опубликованной ими 3 сентября 1918 года под названием «Обращение к рабочему классу», содержался призыв к рабочим: « (…) Пусть рабочий класс раздавит массовым террором гидру контрреволюции! Каждый, кто осмелится на малейшую пропаганду против советской власти, будет немедленно арестован и заключён в концентрационный лагерь!»

Ученик превосходит учителя

Репрессии, направленные против противников режима, достигли своего апогея, начиная с лета 1918 года, после вооруженного восстания левых эсеров в Москве . Тысячи пленных и подозреваемых были убиты по всей России, хотя это был первый акт гражданской войны между большевиками и остальными силами, который унес около 9 миллионов жизней, как непосредственно в результате противостояния, так и от разрушений и массового голода.

Во время переворота и гражданской войны Сталин занимал различные посты при ленинском режиме. Среди них был пост политкомиссара Красной армии, народного комиссара по делам национальностей РСФСР (1917-1923 годы) и с 1922 года — генерального секретаря ЦК РКП (б). Тот самый секретариат, который он использовал, чтобы распространить свою власть на другие советские учреждения и после смерти Ленина в 1924 году постепенно устранить все оппозиционные группы внутри коммунистической партии. Этой первой чистке подвергся и Лев Троцкий , который был выслан из СССР в 1929 году.

Сталинские репрессии стали верхушкой айсберга, а их жертвы составили лишь малую часть от общего числа погибших. С 1930 года начался так называемый Большой террор или сталинские «чистки». Сотни тысяч членов Коммунистической партии Советского Союза , социалистов, анархистов и оппозиционеров подверглись преследованиям, были осуждены и в конце концов отправлены в ссылку, заключены под стражу или же казнены в концентрационных лагерях ГУЛАГа.

Все это позволило Сталину консолидировать свою власть и очистить все советские органы от диссидентов-троцкистов и ленинистов. Из шести членов первого Политбюро (высшего руководящего органа) лишь Сталин дожил до своего повышения по службе, тогда как четверо других были казнены, а отправленного в ссылку Троцкого убили в Мексике в 1940 году. В свою очередь из 1966 делегатов XVII съезда ВКП (б), проведённого в 1934 году, 1108 человек были арестованы, заключены в тюрьму и в большинстве случаев казнены.

Эта политика ГУЛАГов сказалась и на Красной армии. Трое из пяти маршалов; 13 из 15 командующих армиями; восемь из девяти адмиралов; 50 из 57 командиров корпусов; 154 из 186 генерал-майоров; все военные комиссары и 25 из 28 комиссаров корпусов в СССР были осуждены и приговорены к смертной казни по политическим мотивам. Результатом стало снижение боеготовности вооруженных сил за счет повышения их верности идеологии перед лицом предстоящей Второй мировой войны. Появились фанатичные, но неопытные командиры.

Одновременно с Большим террором Сталин начал осуществлять свои планы по превращению России из аграрной страны в индустриальную, способную отвечать технологическим требованиям Второй мировой, а затем и холодной войны. Пятилетние планы по развитию национальной экономики СССР способствовали быстрому развитию промышленности, в особенности тяжёлой, ценой большого количества жизней. Принудительный отход от сельскохозяйственного производства привел на первом этапе, с 1932 по 1933 годы, к массовому голоду на всей территории СССР. По данным «Британской энциклопедии» («Encyclopædia Britannica») от голода погибло от 6 до 8 миллионов человек, а большинство умерших было украинцами. Недаром британский историк Роберт Конквест (Robert Conquest) в своей книге «Жатва скорби. Советская коллективизация и террор голодом» отмечает, что если случившееся в 1930 —1937 годы продолжится, число мертвых крестьян достигнет 11 миллионов.

Геноцид украинцев

Во время этого голода 1 миллион казахов умер из-за того, что их принудили вести оседлый образ жизни и лишили скота. Между тем из-за нехватки продовольствия соседняя Украина переживала самые худшие времена. Объявив на этой территории коллективизацию сельского хозяйства, Сталин начал настоящую войну с «кулаками», зажиточными крестьянами, и голод выкосил сельских жителей и перекинулся на города. Тайная полиция занималась тем, что проводила выборочные проверки и присваивала себе еду, которую прятали крестьяне. Сотни тысяч украинцев были депортированы в Сибирь по программам принудительного переселения, тогда как те, кто твердо решил остаться на земле своих предков, сталкивались с ситуациями каннибализма.

«Каждую ночь приносят примерно 250 трупов, у очень многих из которых нет печени. Её у них вынули, сделав широкий разрез. Недавно полиция поймала некоторых «ампутаторов», которые признаются, что из этого мяса они готовили пирожки, которые продавали прямо на рынке», — поведал американский консул о страшных картинах случившегося в Харькове . По официальным оценкам, когда Голодомор достиг своего пика, на Украине ежедневно умирало около 25 тысяч человек.

Ко всем смертям, произошедшим непосредственно по приказу Сталина, можно было бы добавить потери, полученные в ходе Второй мировой войны. В этом конфликте Сталин перешел от союза с нацистской Германией в начале войны к кровавой войне с немецкими войсками, которая до взятия Берлина войсками СССР привела к гибели 8,5 миллионов солдат и 17 миллионов гражданского населения, а также к потере 30% природных богатств всего СССР. Плохое вооружение и подготовку своих солдат диктатор возместил за счет их огромного количества. Бесчисленное множество солдат было его лучшим козырем.

Однако сталинизм держался не только на убийствах русских. В 1940-1941 годах около 170 тысяч жителей Прибалтики были сосланы в советские лагеря. И в последующие годы депортация была возобновлена, достигнув 10% населения бывших прибалтийских республик, что составило около 250 тысяч человек, включая представителей государственных служащих и интеллигенции. Так Катынский расстрел в 1940 году положил начало ликвидации всех национальных структур Польши . Четыре миллиона поляков с аннексированной Сталиным части страны были сосланы в ГУЛАГ. Лишь каждый третий выжил, чтобы с 1956 года быть репатриированным.

Приблизительные и неофициальные цифры

Александр Солженицын был очень популярен в разгар перестройки со своей книгой «Архипелаг ГУЛАГ», в которой жертвы советского режима в 1917 — 1959 годах исчислялись 66,7 миллионами человек. Однако сегодня эта цифра падает до сорока ввиду того, что сложно провести разграничения между голодом, перемещенными лицами, потерями среди военнослужащих, репрессированными и высланными. С 1991 года удалось получить доступ к официальным архивам и предоставить данные, основанные на советской документации. Авторы сборника документов «Путь к террору. Сталин и саморазрушение большевиков, 1932-1939 гг.» подсчитали, что лишь во время Большого террора пострадало около 4 миллионов человек, однако даже здесь сложно отделить расстрелянных и убитых на допросах от тех, кто уехал за границу или тех, кто был сослан в северные области.

Даже сегодня не существует официальной цифры для общего количества умерших, поскольку данные современных историков колеблются между 4 и 50 миллионами человек. Исследователь Роберт Конквест (Robert Conquest), автор отдельных исследований по политическим репрессиям и массовому голоду в России, перед своей смертью в 2015 году привел цифру в 13-15 миллионов погибших. Его исследование является на данный момент наиболее полным.