Вопросы читателей (ч. 10)

Есть ли на Солнце вода?

Да, есть, причем ее довольно много. Вода имеет очень простую формулу: для ее образования нужен только водород и кислород. И того, и другого на Солнце предостаточно. Но главное — это то, что молекула воды является одной из самых прочных в природе (в отличие, например, от молекулы ДНК, «материал» для которой тоже есть на Солнце, но его температура не позволит необходимым атомам сложиться в молекулу). Несмотря на то, что вода составляет ничтожную долю от массы Солнца — запасов пресной воды на нашем светиле больше, чем где бы то ни было в Солнечной системе. «Солнечная» вода располагается в основном в солнечных пятнах, поскольку они являются самыми «прохладными» местами нашей звезды.

Правда ли, что правое полушарие мозга отвечает за логику, а левое — за творчество?

Ирина Гаврюшина, г. Сосновый Бор Это правда лишь отчасти. Нельзя однозначно утверждать, какое из полушарий за что отвечает, поскольку это ведет к сильному упрощению представлений о том, как работает головной мозг. Участие в тех или иных психических процессах принимает весь наш мозг, а не отдельные его части. Тем не менее существуют задачи, в решении которых в большей степени задействовано одно из полушарий. Так, при решении пространственных задач бóльшую лепту вносит правое полушарие, хотя левое тоже играет в этом значительную роль. Если вам нужно написать изложение, сначала необходимо понять его содержание, и в этом процессе примут участие и правое, и левое полушария. В самом же составлении текста будет больше задействовано левое полушарие. Распределение задач, которые решают оба полушария, также меняется с возрастом.

Расскажите о парниковом эффекте на Венере.

Парниковый эффект — это то, что отличает Венеру от других планет. Он определяется как разница температуры на поверхности планеты с атмосферой и той температуры, которую имела бы эта планета, если бы атмосферы у нее не было. То есть парниковый эффект создают газы, аэрозоли и облака, которые находятся в атмосфере. На Венере парниковый эффект составляет около 500 градусов. Это огромная цифра (на Земле она равна примерно 30-40 градусам), которую создают крайне плотная атмосфера и двуокись углерода. Последняя имеет огромное количество очень сильных полос поглощения в инфракрасной области, препятствующих охлаждению планеты через излучение инфракрасного диапазона спектра. Именно поэтому поверхность Венеры разогревается практически до «красного каления».

Слышал, что довольно скоро нас ждет «закат антибиотиков» — когда они перестанут лечить болезни, поскольку последние приспосабливаются к ним. Новые же антибиотики не производятся с 1980-х годов. Что же делать?

Ситуация действительно очень серьезная, и однозначного решения ее пока нет. Специалисты, однако, считают, что небезнадежная. Сегодня активно развивается вакцинология, различные гигиенические и профилактические процедуры, поэтому есть возможность прикладывать больше усилий, чтобы избежать заболеваний. Возможности самих антибиотиков тоже еще далеко не исчерпаны. Совершенствуется комбинаторная химия, системы тестирования потенциальных лекарств. Методы молекулярного моделирования позволяют создавать такие антибиотики, которые действуют одновременно на несколько систем жизнедеятельности бактерии, и так называемые prodrugs, то есть вещества, переходящие в активную форму только при попадании в целый мик­роорганизм. Приспособиться к таким «супер­антибиотикам» микробам куда сложнее. Но для того чтобы реализовать все эти возможности, по мнению специалистов, необходима коррекция существующих в фармакологии экономических догм.

Правда ли, что в космосе совсем нет гравитации?

Это неправда. Нам кажется, что если космонавты на МКС находятся в состоянии невесомости, то и земная гравитация на них не действует. Но это вовсе не так. Более того, гравитация на МКС почти такая же, как и на Земле. Судите сами. Сила гравитационного притяжения между двумя телами прямо пропорциональна произведению их масс и обратно пропорциональна расстоянию между ними. Высота орбиты МКС примерно на 10% больше земного радиуса. Поэтому сила притяжения там лишь немного меньше. А космонавты испытывают состояние невесомости, поскольку они все время словно падают на Землю, но промахиваются. Современные теории гравитации являются геометрическими. То есть массивные тела искажают пространство-время вокруг себя. Чем ближе мы к тяготеющему телу, тем больше искажение. Но как именно вы двигаетесь по искривленному пространству, уже не так важно — оно все равно остается искривленным, то есть гравитация никуда не девается.

Почему онкологические заболевания чаще всего появляются именно в пожилом возрасте?

На самом деле в теле каждого здорового взрослого человека — миллионы раковых клеток, которые находятся в балансе с организмом, постоянно определяются и уничтожаются клетками иммунной системы. Но с возрастом количество всевозможных ошибок в исполнении генетической программы растет, и в какой-то момент объем стресса превышает возможности систем контроля повреждений. Тогда-то раковые клетки и выбираются «на волю». Опасность заключается в том, что по всем признакам эти клетки определяются как клетки того же самого организма. Поначалу они имеют практически тот же генетический код, что и все остальные клетки человека, поэтому защитные системы не успевают распознать их в тот момент, когда еще можно предотвратить болезнь.

Почему вымерли неандертальцы?

Антон И., г. Павлодар

Существует несколько теорий. Многие думают, что их вытеснили наши непосредственные предки — кроманьонцы, однако это довольно спорный вопрос. Во-первых, неандертальцы были физически сильнее, а во-вторых, похоже, почти не глупее Homo sapiens. Самая популярная точка зрения среди специалистов сводится к тому, что численность неандертальцев подкосили природные катаклизмы. Одним из них стало извержение вулкана Тоба на Суматре (73,5 тыс. лет назад), которое уменьшило поступление солнечного тепла на планету и способствовало снижению численности неандертальцев, но зато сформировало их гиперарктический облик.

В большей степени, возможно, неандертальцев подкосили другие извержения, гораздо меньшего масштаба, произошедшие порядка 40-42 тыс. лет назад. То есть неандертальцы, видимо, не так уж сильно уступали кроманьонцам — им просто не повезло с местом и временем. И когда кроманьонцы в очередной раз заглянули в Европу, они обнаружили, что там практически никого нет и можно заселяться на пустые территории. В связи с этим, возможно, кроманьонцы лишь «подтолкнули» немногочисленных неандертальцев к краю гибели, но совсем не факт, что именно они явились основной причиной исчезновения наших «собратьев».

Насколько мы стали умнее по сравнению с древними людьми?

Ответ на этот вопрос неоднозначен. Важно, что мы понимаем под словом «умнее». Современный человек покорил космос, но сможет ли отдельно взятый из нас сделать галечный чоппер, убить антилопу и выжить в окружении гиен и саблезубых тигров? Второй момент — кого считать древними людьми. Если речь идет о Homo habilis, который жил 2-1,5 млн лет назад, то с тех пор, мы, конечно, стали намного умнее. Если же сравнивать нас с более поздними предками — вопрос становится сложнее. Каждый кроманьонец той эпохи был универсалом: он умел пользоваться оружием, был строителем, медиком, историком, охотником, швеей, астрономом и т. д. в одном лице. Кроме того, со времен верхнего палеолита какие-то доли нашего мозга увеличились, но какие-то (например, затылочная, в которой находятся зрительные центры) даже заметно уменьшились.

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