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Выборы: жители Саратовской области рассказали о своих предпочтениях
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Выборы: жители Саратовской области рассказали о своих предпочтениях 

Новости Саратова 10 часов назад
Фото: Новости Саратова
Избиратели рассказали, по какой причине обязательной пойдут голосовать в этом году.
— Я никогда на выборы не ходил, но в этот раз пойду, — написал в соцсетях житель города Балаково Саратовской области Борис Заправски. — Нет, не голосовать за кандидата от народа и вообще: день тишины.
Но 18 марта состоится очень важная вещь, хоть чуточку приближающая нас к реальной, так скажем, бытовой демократии.
Состоится параллельное голосование по благоустройству городских территорий и это очень важная и нужная штука. Это как раз та возможность самостоятельно и решительно выбрать тот объект, который будет благоустроен в первую очередь и, надеюсь, в кратчайшие сроки. Повторюсь, это очень важно.
Городским властям неважно, какую из территорий облагородить — деньги муниципалитету уже зарезервированы, и одна из площадок ждет свою вторую жизнь.
Я не единожды писал о проблемах нашего Детского парка в Жилгородке, о его нелегкой судьбе. Наш парк, где мы гуляем с детьми и наслаждаемся островком зелени, как раз одна из территорий-кандидатов.
У парка море проблем — освещение, поломанные и неухоженные деревья, разбитые дорожки…
Со своей стороны напомним властям о нелегкой истории парка. Потребуем установку памятного стенда о находившихся ранее в парке объектах культурного и исторического наследия при реализации проекта.
Мы своим голосом можем сделать его еще лучше. Это и есть самоуправление. Или будем потом годами ныть о неблагоустроенности парка? Выборы 18 марта.
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