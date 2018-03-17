Выборы: жители Саратовской области рассказали о своих предпочтениях

Избиратели рассказали, по какой причине обязательной пойдут голосовать в этом году.

— Я никогда на выборы не ходил, но в этот раз пойду, — написал в соцсетях житель города Балаково Саратовской области Борис Заправски. — Нет, не голосовать за кандидата от народа и вообще: день тишины.

Но 18 марта состоится очень важная вещь, хоть чуточку приближающая нас к реальной, так скажем, бытовой демократии.

Состоится параллельное голосование по благоустройству городских территорий и это очень важная и нужная штука. Это как раз та возможность самостоятельно и решительно выбрать тот объект, который будет благоустроен в первую очередь и, надеюсь, в кратчайшие сроки. Повторюсь, это очень важно.

Городским властям неважно, какую из территорий облагородить — деньги муниципалитету уже зарезервированы, и одна из площадок ждет свою вторую жизнь.

Я не единожды писал о проблемах нашего Детского парка в Жилгородке, о его нелегкой судьбе. Наш парк, где мы гуляем с детьми и наслаждаемся островком зелени, как раз одна из территорий-кандидатов.

У парка море проблем — освещение, поломанные и неухоженные деревья, разбитые дорожки…

Со своей стороны напомним властям о нелегкой истории парка. Потребуем установку памятного стенда о находившихся ранее в парке объектах культурного и исторического наследия при реализации проекта.

Мы своим голосом можем сделать его еще лучше. Это и есть самоуправление. Или будем потом годами ныть о неблагоустроенности парка? Выборы 18 марта.