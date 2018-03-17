«Вулверхэмптон» набрал три очка, «Астон Вилла» снова проиграла

"Евро-Футбол.ру" рассказывает о наиболее интересных результатах субботних матчей в Чемпионшипе.

Протокол игры

Вулверхэмптон

Бёртон

(1:0) Кошта Элдер 15'

(2:0) Афобе Беник 41'

(3:1) Афобе Беник 56'

17 марта. Стадион «Молинью».

Дубль Афобе помог «Вулверхэмптону» уверенно обыграть «Бёртон». Команда Нуну Эшпириту, продолжающая удерживать первое место, увеличила отрыв от «Кардифф Сити» до шести очков, но валлийцы свой матч тура проведут в воскресенье.

Протокол игры

Фулхэм

(1:0) Кэрни Том 32'

17 марта. Стадион «Крэйвен Коттедж» (Лондон).

"Фулхэм" после первого тайма обыгрывал «КПР» со счётом 2:0, но после перерыва «обручи» забили дважды и вырвали ничью. Несмотря на осечку, «дачники» смогли подняться на третье место в таблице, воспользовавшись осечкой «Астон Виллы».

Протокол игры

Болтон

(1:0) Ле Фондре Адам 19'

Запасные: Единак Майл • Лэнсбери Генри • Банн Марк • Онома Джошуа

17 марта. Стадион «Макрон Стэдиум».

"Астон Вилла" сенсационно проиграла «Болтону», занимающему место в нижней части турнирной таблицы. После второго поражения подряд бирмингемцы откатились на четвёртое место в Чемпионшипе.

Протокол игры

Брентфорд

Мидлсбро

(1:1) Маклеод Льюис 34'

Запасные: Дэниэльс Люк • Йеннарис Никлас • Хансен Эмилиано • Барбе Йоанн

Запасные: Крэйни Мартин • Константопулос Димитриос • Бэйкер Льюис • Харрисон Джек

17 марта. Стадион «Гриффин Парк».

"Брентфорд" и «Мидлсбро» сыграли вничью, обменявшись голами ещё по ходу первого тайма. «Боро» на текущий момент остаётся в топ-6, но положение команды Тони Пьюлиса не самое прочное.