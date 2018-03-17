«Вулверхэмптон» набрал три очка, «Астон Вилла» снова проиграла 

"Евро-Футбол.ру" рассказывает о наиболее интересных результатах субботних матчей в Чемпионшипе.
Протокол игры
Вулверхэмптон
Бёртон
(1:0) Кошта Элдер 15'
(2:0) Афобе Беник 41'
44' Дайер Ллойд (2:1)
(3:1) Афобе Беник 56'
Радди Джон • Беннетт Райан • Коди Конор • Боли Вийи • Доэрти Мэтт • Невеш Рубен 90' (Н'Диайе Альфред (90') • Саисс Ромен • Дуглас Барри • Кошта Элдер • Афобе Беник 82' (Бонатини Леонардо (82') • Кавалейру Иван 76' (Гиббс-Уайт Морган (76')
Запасные: Батт Дэнни • Родерик Миранда • Норрис Уилл • Мир Рафа
Байвотер Стефен • Флэнаган Том • Нейлор Том • Бакстон Джейк • Макфадзин Кайл 46' (Сбарра Джон (46' 53') • Дамиан Маккори • Сорделл Марвин 46' (Варни Люк (46') • Акпан Хоуп • Дайер Ллойд • Бойс Лайам 82' (Томас Эгерт (82') • Бент Даррен
Запасные: Шон Баркер • Мёрфи Люк • Кэмпбелл Гарри
17 марта. Стадион «Молинью».
Дубль Афобе помог «Вулверхэмптону» уверенно обыграть «Бёртон». Команда Нуну Эшпириту, продолжающая удерживать первое место, увеличила отрыв от «Кардифф Сити» до шести очков, но валлийцы свой матч тура проведут в воскресенье.
Протокол игры
Фулхэм
(1:0) Кэрни Том 32'
(2:0) Пиазон Лукас 45'
45' Луонго Массимо (2:1)
81' Вшолек Павел (2:2)
Беттинелли Маркус • Фредерикс Райан • Одуа Денис • Рим Тим • Таргет Мэтт 86' • Кэрни Том 79' (Фонте Руй (79') • Макдоналд Кевин • Йохансен Стефан • Пиазон Лукас 68' (Айте Флойд (68') • Митрович Александр 90' • Сесеньон Райан 79' (Оджо Шейи (79')
Запасные: Баттон Дэвид • Норвуд Оливер • Кристи Сайрус • Камара Абубакар
Смитис Алекс • Ферлонг Дарнелл • Онуоха Недум • Линч Джоэль 90' • Бидуэлл Джейк • Вшолек Павел • Луонго Массимо 49' • Фримен Люк • Мэннинг Райан 74' (Казенс Джордан (74' 89') • Смит Мэтт II 69' (Вашингтон Конор (69') • Эберечи Эзе 69' (Пол Смит (69')
Запасные: Перч Джеймс • Бэптист Алекс • Ингрэм Мэтт • Брайт Осави-Самуэль
17 марта. Стадион «Крэйвен Коттедж» (Лондон).
"Фулхэм" после первого тайма обыгрывал «КПР» со счётом 2:0, но после перерыва «обручи» забили дважды и вырвали ничью. Несмотря на осечку, «дачники» смогли подняться на третье место в таблице, воспользовавшись осечкой «Астон Виллы».
Протокол игры
Болтон
(1:0) Ле Фондре Адам 19'
Алнвик Бен • Фланаган Джон • Бурк Рис • Биверс Марк • Тэйлор Эндрю • Генри Карл 31' • Оседе Дерик • Амеоби Сэм • Пратли Даррен 27' (Вела Джошуа (27') • Бакли Уилл 81' (Робинсон Энтони (81') • Ле Фондре Адам
Запасные: Уитер Дэвид • Уилбрахам Аарон • Нун Крэйг • Клаф Зак • Ховард Марк
Джонстон Сэм • Эль-Мухамади Ахмед • Честер Джеймс 18' • Терри Джон • Бри Джеймс • Бьярнасон Биркир • Снодграсс Роберт 31' 82' (Дэвис Кинан (82') • Хурихан Конор 54' (Хепберн-Мёрфи Рушиан (54') • Грилиш Джек • Адома Альберт 72' (Хоган Скотт (72') • Граббан Льюис
Запасные: Единак Майл • Лэнсбери Генри • Банн Марк • Онома Джошуа
17 марта. Стадион «Макрон Стэдиум».
"Астон Вилла" сенсационно проиграла «Болтону», занимающему место в нижней части турнирной таблицы. После второго поражения подряд бирмингемцы откатились на четвёртое место в Чемпионшипе.
Протокол игры
Брентфорд
Мидлсбро
21' Траоре Адама (0:1)
(1:1) Маклеод Льюис 34'
Бентли Даниел • Далсгор Хенрик • Иган Джон • Крис Мефам 90' • Кларк Джош • Вудс Райан 14' • Мокоджо Камохело 84' (Джадж Алан (84') • Йозефзон Флориан • Маклеод Льюис 75' (Сойерс Ромен (75' 87' 90') • Уоткинс Олли 67' (Канос Серхи (67') • Мопе Неаль
Запасные: Дэниэльс Люк • Йеннарис Никлас • Хансен Эмилиано • Барбе Йоанн
Рэндолф Даррен • Шоттон Райан • Гибсон Бен 51' • Айяла Даниэль 60' (Фрай Даэл (60') • Фрэнд Джордж 90' • Хаусон Джонатан 65' (Лидбиттер Грант (65') • Клэйтон Адам 29' • Бешич Мухамед 62' 75' (Ассомбалонга Бритт (75') • Траоре Адама • Бэмфорд Патрик • Даунинг Стюарт
Запасные: Крэйни Мартин • Константопулос Димитриос • Бэйкер Льюис • Харрисон Джек
17 марта. Стадион «Гриффин Парк».
"Брентфорд" и «Мидлсбро» сыграли вничью, обменявшись голами ещё по ходу первого тайма. «Боро» на текущий момент остаётся в топ-6, но положение команды Тони Пьюлиса не самое прочное.