Заключенные СИЗО просят разрешить просмотр ночных новостей 19 марта

МОСКВА , 17 марта. / ТАСС /. Заключенные столичных СИЗО хотят увидеть итоги голосования по выборам президента РФ и в связи с этим просят разрешения на просмотр выпусков новостей в ночь с 18 на 19 марта. Об этом ТАСС сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы по контролю за соблюдением прав человека в местах лишения свободы Иван Мельников.

"Заключенные столичных СИЗО хотят увидеть по телевизору результаты выборов президента России в режиме реального времени и поэтому обратились к нам с просьбой оказать содействие в получении разрешения на просмотр телевизионных новостей в ночь с 18 на 19 марта", — сказал он в субботу. Мельников пояснил, что в соответствии с правилами внутреннего распорядка отбой в СИЗО происходит в 22:00. «Правозащитники эту просьбу поддерживают. Мы надеемся, что руководители изоляторов пойдут навстречу и разрешат просмотр телевизоров хотя бы до 24:00 мск.», — отметил он.

Мельников сообщил также, что все московские СИЗО готовы к проведению голосования: «Члены комиссии проверили готовность СИЗО к проведению голосования, все московские изоляторы к нему готовы, везде подготовлены избирательные участки». По словам правозащитника, избирательные участки в СИЗО оборудованы такими же кабинами для тайного голосования, как и обычные участки, откроются и закроются они в общее для всех время. «Заключенные получили общую информацию о кандидатах. Некоторые следили за дебатами, которые проходили в утренние часы», — добавил он.