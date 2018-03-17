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Заключенные СИЗО просят разрешить просмотр ночных новостей 19 марта
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Заключенные СИЗО просят разрешить просмотр ночных новостей 19 марта 

ТАСС 11 часов назад
МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Заключенные столичных СИЗО хотят увидеть итоги голосования по выборам президента РФ и в связи с этим просят разрешения на просмотр выпусков новостей в ночь с 18 на 19 марта. Об этом ТАСС сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы по контролю за соблюдением прав человека в местах лишения свободы Иван Мельников.
"Заключенные столичных СИЗО хотят увидеть по телевизору результаты выборов президента России в режиме реального времени и поэтому обратились к нам с просьбой оказать содействие в получении разрешения на просмотр телевизионных новостей в ночь с 18 на 19 марта", — сказал он в субботу. Мельников пояснил, что в соответствии с правилами внутреннего распорядка отбой в СИЗО происходит в 22:00. «Правозащитники эту просьбу поддерживают. Мы надеемся, что руководители изоляторов пойдут навстречу и разрешат просмотр телевизоров хотя бы до 24:00 мск.», — отметил он.
Мельников сообщил также, что все московские СИЗО готовы к проведению голосования: «Члены комиссии проверили готовность СИЗО к проведению голосования, все московские изоляторы к нему готовы, везде подготовлены избирательные участки». По словам правозащитника, избирательные участки в СИЗО оборудованы такими же кабинами для тайного голосования, как и обычные участки, откроются и закроются они в общее для всех время. «Заключенные получили общую информацию о кандидатах. Некоторые следили за дебатами, которые проходили в утренние часы», — добавил он.
На избирательных участках в СИЗО будет осуществляться наблюдение за ходом голосования. «Наблюдать за ходом голосования будут наблюдатели от кандидатов в президенты, общественные наблюдатели, получившие направления от Общественной палаты Москвы, среди которых есть и члены ОНК. Ожидается, что с миссией наблюдения 18 марта в СИЗО „Бутырки“ прибудет глава СПЧ Михаил Федотов, а в СИЗО-6 — уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова», — информировал Мельников. По его словам, ожидается, что в голосовании примут участие 6500 заключенных московских СИЗО.
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