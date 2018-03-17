Лучше бы ученые шутили

Этот документ вошел в историю как «Письмо трех», где излагалась программа модернизации, говорилось об угрожающем отставании от конкурентов, а также о демократизации как условии развития науки, экономики, культуры.

Ответа авторы «Письма трех» не дождались. Косвенной реакцией было продолжение прежнего курса, который не реагировал на вызовы времени и привел могучую страну к развалу. Столь сокрушительного сценария диссиденты не предполагали. Впрочем, в тот момент назвать авторов письма диссидентами было нельзя. В диссиденты их выдавил режим, который изгонял из общества свободомыслие и тем самым вырыл себе яму.

А люди были неординарные. Академик Андрей Сахаров — один из крупнейших физиков современности, Трижды Герой Социалистического Труда, создатель водородной бомбы. Рой Медведев — замечательный историк, сын полкового комиссара Красной Армии и профессора Военно-политической академии, который был репрессирован в 1938 году. Валентин Турчин — доктор наук, создатель языка программирования и нового направления в кибернетике.

Турчин был составителем сборника «Физики шутят», который в СССР стал бестселлером. Придуманная им в насмешку над бюрократами наука бревнология и образ ученого-бревнолога — часть советского фольклора. Впоследствии Сахаров и Медведев стали народными депутатами. Турчин был насильственно выслан на Запад, его сын, выпускник МГУ , стал одним из самых ярких американских ученых.

Текст «Письма трех» проникнут уважением к «всемирно-историческим» достижениям социализма и руководящей роли КПСС , но выражает озабоченность тенденцией экономического и научно-технического отставания от США , хотя еще недавно СССР был лидером промышленной революции. Особенно тяжелыми, считали авторы, могут быть последствия отставания в ЭВМ. В письме впервые был введен термин «застой», хотя официальные отчеты излучали оптимизм. Причинами застоя были названы отсутствие конкуренции, обмена информацией, администрирование.

Сегодня такие соображения стали общепринятыми. Но в 1970 году эти мысли были приравнены к инакомыслию, Принципиальный вопрос: насколько опасны были для советского строя ученые, которые высказывали критические мысли? Не мудрее ли было привлечь их в союзники, а не отталкивать, не превращать в борцов с режимом? Уверен, к тем, кого стали называть диссидентами, полезнее было бы отнестись, как к целебным лейкоцитам при простуде. И самое главное: не инакомыслие и неудобные письма расшатали СССР.