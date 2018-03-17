Робот-автоответчик «Сашенька» помогла ЦИК справиться с вопросами 

Информационно-справочный центр ЦИК России принял более миллиона звонков в преддверии президентских выборов. Об этом сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова.
Обращения граждан одновременно принимали до 200 операторов. На наиболее часто задаваемые вопросы ответы давала платформа автоматического распознавания и генерации речи. В ЦИКе ее прозвали «Сашенька».
«Шестнадцатого марта в 10 часов по московскому времени наш информационно-справочный центр принял миллионный звонок», — заявила Памфилова
При этом операторы обработали лишь 190 тысяч обращений — остальную работу сделал робот.
О создании телефонного робота в ЦИКе говорили еще осенью прошлого года. Машина способна одновременно принимать до пяти тысяч телефонных звонков. С помощью него всего за несколько секунд избиратели могут получить базовую справочную информацию, к примеру — узнать номер избирательного участка.
Выборы президента России состоятся 18 марта 2018 года. { ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИПОДПИШИСЬ НА НАС В TELEGRAM