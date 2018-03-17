В суд Москвы поступило три иска к избирательной комиссии о включении в списки избирателей

МОСКВА , 17 марта. / ТАСС /. Мещанский суд Москвы принял на рассмотрение три иска к территориальной избирательной комиссии (ТИК) о включении в списки избирателей на выборах президента России. Об этом сообщила ТАСС пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.

"В Мещанский суд поступили три иска к ТИК о включении в списки избирателей, пока они находятся на рассмотрении", — сказала она.

По словам Солоповой, в субботу, 17 марта, в суды Москвы поступило несколько исковых требований, которые касаются защиты избирательных прав граждан. В одном случае в принятии иска было отказано.

В частности, в Коптевский суд обратился гражданин, который хотел обжаловать требование об обязательном внесении паспортных данных в бланк заявления для голосования за пределами избирательного участка. «В принятии иска отказано, так как у заявителя нет полномочий на обжалование», — пояснила Солопова.