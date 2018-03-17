В суд Москвы поступило три иска к избирательной комиссии о включении в списки избирателей 

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Мещанский суд Москвы принял на рассмотрение три иска к территориальной избирательной комиссии (ТИК) о включении в списки избирателей на выборах президента России. Об этом сообщила ТАСС пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.
"В Мещанский суд поступили три иска к ТИК о включении в списки избирателей, пока они находятся на рассмотрении", — сказала она.
По словам Солоповой, в субботу, 17 марта, в суды Москвы поступило несколько исковых требований, которые касаются защиты избирательных прав граждан. В одном случае в принятии иска было отказано.
В частности, в Коптевский суд обратился гражданин, который хотел обжаловать требование об обязательном внесении паспортных данных в бланк заявления для голосования за пределами избирательного участка. «В принятии иска отказано, так как у заявителя нет полномочий на обжалование», — пояснила Солопова.
Ранее она сообщила, что 17 марта и непосредственно в день выборов президента РФ 18 марта в Мосгорсуде и районных судах введены дежурства для рассмотрения административных дел и дел об административных правонарушениях. В первую очередь это касается дел, связанных с нарушениями избирательных прав граждан, рассмотрение которых должно состояться незамедлительно.