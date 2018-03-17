В шесть раз превышение нормы загрязнения воздуха: Волоколамск снова жалуется на вонь

Специалистам удалось ликвидировать разовые очаги выброса сероводорода на свалке «Ядрово» в Подмосковье . Станции мониторинга вблизи полигона бытовых отходов в Волоколамском районе зафиксировали разовые превышения предельно допустимой концентрации сероводорода до семь с половиной раз в ночь на субботу. Об этом сообщил ТАСС министр экологии и природопользования Подмосковья Александр Коган.

Но жители этому не верят, хотят лично убедиться в показаниях приборов и звонят в МЧС . Жительница Волоколамска Зинаида записала разговор с дежурным:

— Послушайте, я хочу посмотреть прибор, потому что это вранье. В городе дышать нечем, а вы говорите, что никаких превышений нет. Это вранье. Чистой воды. Как вам не стыдно. Зачем вы голову морочите людям?

— Мы не морочим.

— Послушайте, две станции, которые у нас есть, никто их не видит, никто их не слышит, никаких данных никто не видит, и только превышений нет.

— Послушайте, воняет сегодня. Вы завтра приедете, скажите, что ничего нет. Воняет сегодня. Ночью. Дышать нечем.

— Объясняю, температура упала.

— Хорошо. А когда она поднимется до 30 градусов, вы что мне будете говорить, что солнце светит?

— Нет, тогда запаха не будет.

— Нет, подождите. Сегодня чем дышать? Я требую, просто требую, чтобы кто-то приехал и сделал замеры и чтобы это было сделано публично, в присутствии жителей.

Дмитрию из Волоколамска посоветовали вызвать «скорую», если есть симптомы отравления:

— Дома дышать не могу, у меня ребенок задыхается. Это из Волоколамска звоню. Что нужно сделать?

— Улица какая?

— Колхозная.

— Оттуда уже звонок был.

— Мне что сделать?

— Пока ничего. Превышение в 50 раз будет когда, тогда эвакуируют население.

— Если у меня что-то будет с ребенком, мне что делать?

— Вызывайте «скорую», пускай увозит в больницу.

— В какую, волоколамскую?

— Ну почему?

— В какую?

— В какую-то другую отвезут.

— Например?

— Где чистый воздух.

— Какую? Скажите.

— Волоколамские медики куда могут отвезти?

— Медики сами решат. Вызывайте «скорую», они поставят диагноз ребенку, определят, в какую больницу его отвозить.

— А меня?

— И вас тоже, если у вас диагноз подтвердится.

— А какой диагноз может подтвердиться в данном случае, если в квартире стоит вонь, мне нечем дышать. А если я через 15 минут не проснусь, а если вся моя семья не проснется через 15 минут?

— Если вам плохо, вызывайте скорую, они определят ваш диагноз и определят в какую вас больницу везти. Пока предельно допустимое значение допускается. Вред здоровью этот запах не оказывает.

— В шесть раз превышение нормы.

— Это нормально. В 50 когда будет, тогда.

— В шесть раз — это нормальное превышение нормы?

— Да.

— Отлично. Нет вреда здоровью?

— Да.

— Хорошо, спасибо.

Полигон бытовых отходов «Ядрово» в Волоколамском районе Подмосковья решено рекультивировать. Специалисты приступят к ней в течение двух недель. Полностью решить проблему планируется к 15 июня.