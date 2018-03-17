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Пранкеры разыграли европейскую правозащитницу от имени главы Верховной Рады
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Пранкеры разыграли европейскую правозащитницу от имени главы Верховной Рады 

Lenta.ru 12 часов назад
Фото: Lenta.ru
Пранкеры Лексус и Вован (Алексей Столяров и Владимир Кузнецов) разыграли директора Европейской платформы за демократические выборы Штефани Шиффер, сообщил в Facebook Столяров. Запись звонка, сделанного 16 марта от имени спикера Верховной Рады Украины Андрея Парубия, опубликована на YouTube.
Среди прочего у Шиффер спросили о законности предстоящих 18 марта выборов президента России. На это она ответила, что российские избирательные законы не соответствуют международным стандартам, при этом и они, по ее словам, нарушаются.
Также пранкер спросил, можно ли создать «информационный шум» вокруг российских выборов. В ответ правозащитница пообещала предоставить «Парубию» все необходимые данные, в том числе от ассоциации «Голос».
Телеканал НТВ 16 марта показал расследование о работе «Голоса». Авторы программы отметили, что наблюдатели от «Голоса» собираются следить за российскими выборами дистанционно — через онлайн-трансляции с избирательных участков. По мнению журналистов НТВ, «так называемые активисты смогут сливать в интернет поток негативных сообщений о якобы имевших место фальсификациях, не предъявляя никаких доказательств».
В 2015 году российский Минюст включил «Голос» в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Выборы президента России пройдут 18 марта.
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