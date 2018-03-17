Как работают избирательные участки 18 марта на Южном Урале?

18 марта в России состоятся выборы президента. Как работают избирательные участки в Челябинской области

Большая часть избирательных участков в Челябинской области 18 марта будет работать с 8 до 20 часов. Однако согласно постановлению региональной избирательной комиссии, ряд участков откроется на час или два раньше, чтобы ими смогли воспользоваться те, кому рабочий график не позволяет проголосовать в основное время.

Наименование территории

Номер избирательного участка

Адрес и место нахождение избирательного участка

Начало голосования

Аргаяшский район

д. Кузяшева, ул. Школьная, 13а Кузяшевская СОШ Аргаяшский район

д. Аязгулова, ул. Школьная, 4 Аязгуловская школа

Аргаяшский район

д. Курманова, ул. Школьная, 18 Курмановская СОШ Аргаяшский район

п. Ишалино, ул. Школьная, 30 Дом Культуры

Аргаяшский район

д. Камышевка, ул. Советская, 24, пом.2 Дом Кульуры

Аргаяшский район

д. Метелева, ул. Р. У. Кузыева, 9 сельский клуб

Аргаяшский район

д. Селяева, ул. Труда, 53 ФАП Верхнеуральский район

п. Межозерный, ул. Спортивная, д.9 здание клуба

Верхнеуральский район

п. Межозерный, ул. Ленина, 5а школа № 1 Верхнеуральский район

п. Межозерный, ул. Центральная, 9 школа № 2 Еткульский район

г. Златоуст, ул. им. П. П. Аносова 239-241 МАОУ СОШ № 90 г. Златоуст

г. Златоуст, ул. им. В. И. Ленина д. 1, МБУК ДК «Булат»

г. Златоуст

г. Златоуст, ул. Космонавтов д.1 МКУК «Центральная библиотечная система

г. Златоуст

г. Златоуст, ул. 40-летия Победы, д. 38-а, МАОУ „СОШ № 36“

г. Златоуст

г. Златоуст, пр. Мира д. 2-а, Дворец „Победа“ АО „ЗЛАТМАШ“

г. Златоуст

г. Златоуст, ул. им. К. Маркса д.26, МКУК ДК „Металлург“

г. Катав-Ивановск, ул. Остров, 7 ГБОУ СПО (ССУЗ) „КИИТ „Автокласса““

г. Катав-Ивановск и Катав-Ивановский район

г. Катав-Ивановск, ул. Ленина д.19 Территориальный отдел „МФЦ“

г. Катав-Ивановск и Катав-Ивановский район

г. Юрюзань, ул. Советская, д. 57 МКУК „Дворец культуры“

г. Катав-Ивановск и Катав-Ивановский район

г. Копейск, ул. Ленина, 62-б МОУ СОШ № 6 Красноармейский район

п. Баландино, железнодорожная станция, улица Железнодорожная, 25, клуб

Красноармейский район

п. Береговой, улица Образцовая, 2, медпункт

Красноармейский район

д. Круглое, улица Озерная, 13, медпункт

Красноармейский район

п. Дубровка, улица Ленина, 1 А, Администрация Дубровского сельского поселения

Красноармейский район

п. Луговой, улица Советская, 4, МУ „Луговская СЦКС“

Красноармейский район

д. Печенкино Луговское сельское поселение, деревня Печенкино, улица Школьная, 13, медпункт

Красноармейский район

с. Миасское, улица Пионера, 30, МУ „Дом культуры Красноармейского муниципального района“

Кунашакский район

пос. Лесной, МУК „ДК“

Кунашакский район

пос. Муслюмово ж-д.станция, ул. Лесная д.2 МОУ СОШ Кусинский район

п. Магнитка, ул Рабочая, 9 школа

г. Миасс, пр. Макеева, д. 14, ДК „Прометей

г. Миасс

г. Миасс, пр. Автозаводцев д.5-а, МОУ СОШ № 29 г. Миасс

г. Миасс, ул. Озерная, ДК „Урал“

Саткинский район

г. Сатка, ул. Комсомольская,8 „Детская школа искусств № 2“

Саткинский район

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