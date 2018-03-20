Анастасия Задорожная попыталась привлечь внимание к серьезной теме пикантным снимком

Известная актриса Анастасия Задорожная снова порадовала мужскую половину своих поклонников пикантным снимком. Правда, сделала она это не просто так, а чтобы обратиться в социальных сетях к женщинам по поводу очень серьезной темы.

Российская актриса, певица и телеведущая иногда выкладывает в микроблог откровенные снимки. Сейчас она сделала то же самое, при этом затронув далеко не самую приятную тему. В своей публикации знаменитость напомнила женщинам о том, что периодически нужно задумываться не только о фигуре, но и о здоровье. Задорожная призвала поклонниц внимательнее относиться к такому страшному заболеванию, как рак, и по возможности сходить на прием к маммологу. «Давайте любить и оберегать себя! P. S. Ну а мальчикам на радость. Весна, как-никак», — завершила свою публикацию Анастасия.

Что примечательно, эта публикация разделила подписчиков Задорожной на несколько лагерей. Одни прислушались к словам артистки и отметили их важность, другие решили пристыдить знаменитость за чересчур откровенные снимки и выставление их на всеобщее обозрение, а третьи и вовсе нашли в этой публикации повод для шутки, чем и незамедлительно воспользовались. «Браво! Невероятная красота и харизма, сексуальность и нежность!» «Просто интересно… А звёздам не бывает стыдно перед родителями и мужской частью родственников?» «Что же начнут скидывать люди под предлогом ранней диагностики рака простаты?» «А, на мой взгляд, очень красиво!» «Красивое фото, всё прилично!» «Отличная фотография. Негатив пишут, думаю, те, кто завидует такой фигуре и у кого кое что по пояс висит!» «Как всегда великолепно, а ханжы пусть помолчат. Ее работа — выглядеть сексуально, и она ее выполняет на „отлично“!» Кстати, сама актриса в ответ на все упреки в свой адрес отметила, что вообще-то писала пост именно про рак груди, а фотографию эту прикрепила только потому, что она наверняка привлекала бы больше внимания и заставила прочитать ее слова больше пользователей сети, нежели обычная публикация.

А не так давно Анастасия показала, как выглядит во время съемочного процесса, чем позабавила своих поклонников, которые не оценили трудностей звездной жизни.