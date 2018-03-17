Дагестан готов к Выборам Президента России

Дагестан готов к Выборам Президента РоссииВ день Выборов Президента России, 18 марта, в Дагестане будут действовать более 1,9 тысяч избирательных участков, сообщает РИА «Дагестан» со ссылкой на республиканский Избирком.

По данным источника, более 30 тысяч дагестанцев изъявили желание проголосовать по месту пребывания.

Готовясь к выборам, ЦИК РД провел обучение 13 тысяч членов участковых комиссий.

В Дагестане на январь текущего года насчитывалось более 1 677 969 избирателей, некоторые из них — жители острова Чечень и села Хушет (Цумадинского района) — уже досрочно проголосовали.

Предстоящие выборы считаются самыми технологичными и компьютеризированными.

«Многие участки оснащены комплексами обработки избирательных бюллетеней — КОИБ. Данные комплексы полностью исключают человеческий фактор при подсчете голосов, а значит, и возможность фальсификации», — пишет источник.