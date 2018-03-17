ЦИК: Видеонаблюдение на выборах будет работать на 43 тысячах участков

В день выборов президента 18 марта свыше 80 млн избирателей страны смогут проголосовать на 43 271 избирательных участках, оборудованных системами видеонаблюдения, сообщает сайт Центризбиркома

Трансляции изображения будет доступна на сайте www.nashvybor2018.ru. Видеокамеры начнут передавать сигнал в интернет 07:00 (по местному времени) 18 марта трансляция продлится до завершения работы комиссий по подсчету голосов.

Кроме того, впервые установлены камеры видеонаблюдения во всех территориальных избирательных комиссиях (ТИК) страны. Трансляция с них начнется в 20:00 по местному времени. Пользователи интернета смогут увидеть процесс приема протоколов УИК об итогах голосования, суммирование данных, составление протокола об итогах голосования на соответствующей территории и увеличенную форму сводной таблицы ТИК.

Суммарно средствами видеонаблюдения оборудованы 46 046 объектов, то есть все, которые планировались Центризбиркомом.

Подробно о работе портала Нашвыбор2018.рф читайте в материале «РГ».