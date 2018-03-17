Менхенгладбахская «Боруссия» и «Хоффенхайм» расписали результативную ничью и другие результаты 27-го тура Бундеслиги 

Представляем результаты 27-го тура Бундеслиги.
"Айнтрахт" — «Майнц» 3:0 Голы: Боатенг, 6 — 1:0, Йович, 23 — 2:0, Ребич, 41 — 3:0 "Айнтрахт": Градецки, Фалетт, Виллемс (Фернандес, 82), да Кошта, Абраам, Боатенг (Гачинович, 75), Хасебе, Вольф, де Гузман, Ребич (Таватха, 71), Йович.
"Майнц": Мюллер, Балогун, Диалло, Бросински, Сердар, Гбамен, Максим (Озтуналы, 46), де Йонг (Латца, 46), Квайсон, Уджа (Муто, 55), Онисиво.
Предупреждение: Озтуналы (80).
"Боруссия" М — «Хоффенхайм» 3:3 Голы: Хюбнер, 13 — 0:1, Дрмич, 33 — 1:1, Крамарич (пен), 58 — 1:2, Штиндль, 72 — 2:2, Гриллич, 73 — 2:3, Гинтер, 90 — 3:3 "Боруссия" М: Зоммер, Гинтер, Вендт (Джонсон, 81), Янчке, Эльведи, Херрманн (Раффаэл, 70), Хофманн, Кюизанс, Азар, Бобадилья (Дрмич, 21), Штиндль.
"Хоффенхайм": Бауманн, Хюбнер, Акпогума, Фогт, Шульц, Гриллич, Амири (Нордтвейт, 81), Гнабри (Салаи, 75), Полянски (Ут, 54), Кадержабек, Крамарич.
Предупреждение: Хюбнер (36).
"Аугсбург" — «Вердер» 1:3 Голы: Бельфодиль, 5 — 0:1, Бельфодиль, 40 — 0:2, Хедира, 63 — 1:2, Крузе, 82 — 1:3 "Аугсбург": Хитц, Шмид, Хинтереггер, Макс, Гу Чжа Чхоль, Хедира, Каюби, Грегорич, Рихтер (Кордова, 78), Качар (Моравек, 46), Байер.
"Вердер": Павленка, Лангкамп, Аугустинссон, Гебре Селассие, Мойсандер, Эггештайн, Баргфреде, Дилэйни (Юнузович, 64), Кайнц (Фридль, 85), Бельфодиль, Крузе.
Предупреждения: Качар (38), Павленка (70), Каюби (80).
"Гамбург" — «Герта» 1:2 Голы: Дуглас Сантос, 25 — 1:0, Лазаро, 56 — 1:1, Калу, 63 — 1:2 "Гамбург": Поллерсбек, ван Дронгелен, Дуглас Сантос, Сакаи, Юнг, Штайнман, Холтби (Вуд, 65), Хунт, Костич, Ито (Джатта, 71), Арп (Вальдшмидт, 78).
"Герта": Ярстейн, Миттельштедт (Калу, 60), Штарк, Рекик, Вайзер, Лазаро, Лустенбергер, Майер, Дарида, Платтенхардт, Ибишевич (Зельке, 71).