Науку превращают в анекдот

Немецкие нейрофизиологи из университета Магдебурга научно объяснили, почему пожилые люди забывают дорогу домой. Свое исследование они опубликовали в одном из ведущих специализированных журналов по биологии. На исследование ушло несколько лет и немало денег.

Британские ученые доказали, что ленивые люди являются самыми умными. Шотландцы на днях подтвердили «неоспоримый вред ожирения» (да ладно?). А итальянцы заявили, что одни люди становятся успешнее других по воле случая, а не из-за трудолюбия (ну конечно!). Еноты прошли лабораторный тест на интеллект, физики открыли экситониум (что это?), а исследователь анатомии Джеймс Хиткоут подсчитал, что средняя скорость роста ушей составляет примерно 0,22 миллиметра в год. Ко всем этим новостям у меня возникает один простой вопрос: зачем?

В последние годы наука из какого-то сакрального двигателя всеобщего прогресса превратилась в потеху подуставших вечером офисных работников. «Британские ученые» из кропотливых новаторов перешли в разряд массового посмешища. А американские физики, вместо того, чтобы изобретать машину времени, спорят, чей метаматериал тверже. Все это, конечно, утрировано и поверхностно. Но после пролистывания ленты новостей в разделе «наука» создается именно такое впечатление.

Когда в последний раз мировые ученые открывали что-то действительно стоящее? Где-то промелькнула и исчезла информация про универсальное лекарство против рака. Вроде бы прогрессивную поначалу идею основать постоянную колонию на Марсе превратили в фантастический бизнес-фарс. А достижение китайцев в области клонирования живых организмов раскритиковали за несоблюдение этических принципов. Более-менее стоящие научные открытия сенсацией не становятся. Они просто тонут в потоке так называемых новостей-«бантиков», призванных поднять настроение после сообщения о высылке российских дипломатов. Кто-нибудь из ненаучной сферы вообще помнит, за что вручили последнего Нобеля?

Человечество уже просто устало от всех этих якобы-научных открытий. В погоне за публикациями, грантами и сиюминутной славой науку превращают в банальный ширпотреб. Ядерная физика никогда не была и не будет доступной пониманию каждого начитавшегося книжек с полки «бестселлер». Анатомию организма, изучаемую медиками по многотомным тысячестраничным атласам, никогда не объяснят матери, отказывающейся ставить детям прививки из-за статьи в интернете. Все это приближение науки к народу вредит обеим сторонам.

Я всеми руками «за» науку, «за» ее финансирование и «за» прогрессивный подход к ней. Мое «против» бьет лишь по фактически намеренному превращению списка научных открытий в сборник второсортных анекдотов. Хочется какой-то серьезности, что ли. Чтобы через пару лет новость об окончательной победе над СПИДом или открытии реально обитаемой планеты не вызывала реакцию из разряда «опять?».