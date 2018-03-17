Ещё
Науку превращают в анекдот
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Науку превращают в анекдот 

Вечерняя Москва 14 часов назад
Фото: Вечерняя Москва
Немецкие нейрофизиологи из университета Магдебурга научно объяснили, почему пожилые люди забывают дорогу домой. Свое исследование они опубликовали в одном из ведущих специализированных журналов по биологии. На исследование ушло несколько лет и немало денег.
Британские ученые доказали, что ленивые люди являются самыми умными. Шотландцы на днях подтвердили «неоспоримый вред ожирения» (да ладно?). А итальянцы заявили, что одни люди становятся успешнее других по воле случая, а не из-за трудолюбия (ну конечно!). Еноты прошли лабораторный тест на интеллект, физики открыли экситониум (что это?), а исследователь анатомии Джеймс Хиткоут подсчитал, что средняя скорость роста ушей составляет примерно 0,22 миллиметра в год. Ко всем этим новостям у меня возникает один простой вопрос: зачем?
В последние годы наука из какого-то сакрального двигателя всеобщего прогресса превратилась в потеху подуставших вечером офисных работников. «Британские ученые» из кропотливых новаторов перешли в разряд массового посмешища. А американские физики, вместо того, чтобы изобретать машину времени, спорят, чей метаматериал тверже. Все это, конечно, утрировано и поверхностно. Но после пролистывания ленты новостей в разделе «наука» создается именно такое впечатление.
Когда в последний раз мировые ученые открывали что-то действительно стоящее? Где-то промелькнула и исчезла информация про универсальное лекарство против рака. Вроде бы прогрессивную поначалу идею основать постоянную колонию на Марсе превратили в фантастический бизнес-фарс. А достижение китайцев в области клонирования живых организмов раскритиковали за несоблюдение этических принципов. Более-менее стоящие научные открытия сенсацией не становятся. Они просто тонут в потоке так называемых новостей-«бантиков», призванных поднять настроение после сообщения о высылке российских дипломатов. Кто-нибудь из ненаучной сферы вообще помнит, за что вручили последнего Нобеля?
Человечество уже просто устало от всех этих якобы-научных открытий. В погоне за публикациями, грантами и сиюминутной славой науку превращают в банальный ширпотреб. Ядерная физика никогда не была и не будет доступной пониманию каждого начитавшегося книжек с полки «бестселлер». Анатомию организма, изучаемую медиками по многотомным тысячестраничным атласам, никогда не объяснят матери, отказывающейся ставить детям прививки из-за статьи в интернете. Все это приближение науки к народу вредит обеим сторонам.
Я всеми руками «за» науку, «за» ее финансирование и «за» прогрессивный подход к ней. Мое «против» бьет лишь по фактически намеренному превращению списка научных открытий в сборник второсортных анекдотов. Хочется какой-то серьезности, что ли. Чтобы через пару лет новость об окончательной победе над СПИДом или открытии реально обитаемой планеты не вызывала реакцию из разряда «опять?».
Вечерняя Москва: последние новости
Правила голосования разъяснят столичные волонтеры Наблюдателя узнаем по желтой жилетке Ремонт по всем правилам. Как сделать перепланировку квартиры
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Лондон хотел устроить победоносную войну»203
Битва с «Газпромом» рассорила Литву и Латвию20
Бывший офицер бундесвера попросил убежища в России31
Раскрыты подробности смерти мужа Анны Чапман167
Джонсон: ответные меры России нанесут вред россиянам270
Видео
04:58
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля
Происшествия Другое
00:59
Украина забывает Крым
Украина Статьи
00:59
«Мы становимся скотами»: Панин обратился к россиянам
Шоу-бизнес
02:34
Россия пощадила Лондон в ответных мерах
Политика Статьи
01:05
Британский МИД анонсировал ответ
Европа В мире
01:19
Украинский телеканал стер Крым с лица Земли
В мире Украина
03:19
Дайнеко пострадала в страшной аварии
Шоу-бизнес Происшествия
02:34
Британия обсудит дальнейшие меры в отношении РФ
В мире Европа
03:08
«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве
Погода Новости Москвы
01:26
Скотланд‐Ярд назвал сроки расследования по делу Скрипаля
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение