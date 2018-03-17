Как быстро выключить все расширения в Safari для Mac?

Safari — отличный инструмент для работы в Сети, особенно если расширить его возможности плагинами. Однако некоторые из расширений могут серьезно нагружать систему, причём совершенно неоправданно. Иногда они могут вызвать ошибки в работе браузера или даже блокировать интернет-соединение.

Сегодня мы узнаем, как отключить такие проблемные расширения. Первый способ — через настройки:

Запускаем Safari.

В меню Safari заходим в «Настройки».

Выберите «Расширения». Здесь будет весь список установленных плагинов.

Для того чтобы отключить тот или иной плагин, достаточно убрать флажок «Включить».

Перед тем как отключать расширение, мы советуем убедиться в отсутствии обновлений для него. Сделать это можно внизу, во вкладке «Обновления». Это будет особенно актуально, если расширение установлено давно. Есть шанс, что новое обновление оптимизирует работу плагина. Если удалить расширение не получается через настройки:

Второй способ — вручную:

Закрываем Safari, если он был открыт

Запускаем Finder, нажимаем комбинацию клавиш Command+Shift+G Указываем в появившемся окне следующий адрес: ~/Library/Safari/Extensions/

Здесь мы видим список наших расширений. Для удаления достаточно перенести файл в корзину