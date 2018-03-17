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Шалимов — на выход: «Краснодар» сенсационно уступил «Уфе»
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Шалимов — на выход: «Краснодар» сенсационно уступил «Уфе» 

Евро-футбол.Ру 14 часов назад
Фото: Евро-футбол.Ру
В матче 23-го тура чемпионата России по футболу «Краснодар» принимал в родных стенах «Уфу». Интересно, что до этого матча в семи очных встречах уфимцы поражали ворота «Краснодара» лишь однажды, в 2015 году.
Протокол игры
Краснодар
72' Пауревич Иван (0:1)
Синицын АндрейПетров Сергей • Мартынович Александр • Гранквист Андреас • Рамирес Кристиан 75' (Лаборде Леон (75') • Газинский ЮрийКаборе Шарль 58' (Вандерсон Кампос (58') • Шатов ОлегМамаев Павел 70' (Жоаозиньо Рамос (70') • Смолов ФёдорКлассон Виктор
Запасные: Шишкин РоманЯнбаев РенатКрицюк СтаниславАдамов ДенисГрицаенко Алексей
Беленов АлександрНикитин АлексейЖивоглядов Дмитрий 56' • Табидзе Джемал • Йокич Боян • Неделчару Ионуц • Пауревич Иван • Обляков Иван • Салатич Веролюб • Стоцкий Дмитрий 71' (Засеев Азамат (71') • Сысуев Дмитрий 64' (Фатаи Кехинде (64' 69')
Запасные: Сухов АлександрАликин ПавелШелия Гиорги • Карп Кэтэлин • Сейдахмет ЕркебуланЧернов Алексей
17 марта. Стадион «Краснодар» (Краснодар).
Как и предполагалось, хозяева действовали активнее соперника с самого начала встречи. Подопечные Игоря Шалимова играли в короткий пас низом, пытаясь растянуть оборону гостей, а «Уфа» старалась играть на контратаках, максимально быстро переходя на чужую половину поля за счёт длинных передач.
Первый опасный момент встречи, как ни странно, возник в середине первого тайма у ворот Синицына. Уфимцы провели неплохую контратаку и вывели Ивана Облякова на ударную позицию — тот пробил в полуметре от штанги с линии штрафной площади. Спустя всего несколько минут Дмитрий Стоцкий после классного прохода по флангу прострелил на Пауревича и тот, оказавшись в выгоднейшем положении у чужих ворот, пробил выше, не использовав прекрасную возможность открыть счёт.
В заключительном отрезке первой половины встречи Виктор Классон мог вывести свою команду вперёд, однако после удара головой из пределов вратарской голкипер «Уфы» Александр Беленов каким-то чудом среагировал на этот удар и отразил игровой снаряд в сторону от ворот. На перерыв команды ушли с нулями в графе «забитые мячи».
Вторая сорокапятиминутка, ровно как и первая, началась с уверенного владения мячом и территорией хозяев поля, но до моментов у ворот Беленова дело не доходило. Напротив, после очередной контратаки был заработан угловой, с которого уфимцы едва не забили: Иван Обляков вновь оказался на ударной позиции, но его выстрел заблокировал Кристиан Рамирес.
На исходе часа игры Фёдор Смолов мог открыть счёт, однако после прострела Павла Мамаева главная надежда нашей сборной на домашнем Мундиале пробила выше ворот с линии вратарской соперника, упустив явный голевой момент.
В конце концов, очередная контратака подопечных Сергея Семака принесла свои плоды, да ещё какие: уфимцы за 15 минут до конца встречи вышли вперёд. Дмитрий Живоглядов вырезал классную передачу на дальнюю штангу, где совершенно один оказался Иван Пауревич: хорват точным ударом с близкой дистанции расстрелял голкипера «Краснодара» — 0:1.
Краснодарцы, почувствовав, как от них в который раз «уходит» Лига чемпионов, ринулись отыгрываться, и уже спустя несколько минут Жоаозиньо едва не сравнял счёт, хлёстко пробив с дальней дистанции, но Беленов оказался в полном порядке и перевёл мяч на угловой. Затем уже Сергей Петров, оказавшись на углу штрафной, бил по воротам уфимцев, которые начали сильно прижиматься к воротам, но тщетно: снаряд прошёл лишь рядом со штангой.
Итог — сенсационная победа «Уфы» в Краснодаре. Уфимцы зарабатывают важнейшие три очка в борьбе за шестую строчку, которая может стать еврокубковой, а подопечные Шалимова не забивают во втором туре кряду и рискуют вновь остаться без Лиги чемпионов.
Максим ФРИДМАН
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