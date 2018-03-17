В Пскове прошел международный научно-практический семинар по проблемам Чудско-Псковского водоёма 

В Пскове прошел международный научно-практический семинар о проблемах Чудско-Псковского водоёма «Чудско-Псковский водоём, река Нарва и их бассейн: проблемы на местном уровне и региональное сотрудничество». Как сообщает пресс-служба Росприроднадзора по Псковской области, он проходил с 14-16 марта в Псковском государственном университете. В семинаре приняли участие эксперты из Пскова, Санкт-Петербурга, Калининграда, Эстонии, Швеции, Швейцарии и Нидерландов. От Росприроднадзора на мероприятии выступила заместитель руководителя ведомства Светлана Тунчик: она рассказала о новых подходах в государственном экологическом надзорае в России. Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».