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В Пскове прошел международный научно-практический семинар по проблемам Чудско-Псковского водоёма
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В Пскове прошел международный научно-практический семинар по проблемам Чудско-Псковского водоёма 

Псковская губерния 14 часов назад
В Пскове прошел международный научно-практический семинар о проблемах Чудско-Псковского водоёма «Чудско-Псковский водоём, река Нарва и их бассейн: проблемы на местном уровне и региональное сотрудничество». Как сообщает пресс-служба Росприроднадзора по Псковской области, он проходил с 14-16 марта в Псковском государственном университете. В семинаре приняли участие эксперты из Пскова, Санкт-Петербурга, Калининграда, Эстонии, Швеции, Швейцарии и Нидерландов. От Росприроднадзора на мероприятии выступила заместитель руководителя ведомства Светлана Тунчик: она рассказала о новых подходах в государственном экологическом надзорае в России. Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».
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