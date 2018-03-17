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Российский фотограф проголосовал на выборах в пустыне в Судане
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Российский фотограф проголосовал на выборах в пустыне в Судане 

Деловая газета «Взгляд» 15 часов назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
Российский фотограф Владимир Горохов смог досрочно проголосовать на выборах президента России, находясь в Судане. Как рассказал сам Горохов, к нему в пустыню прилетел вертолет с бюллетенями для голосования.
Фотограф Владимир Горохов, который работает в Нубийской пустыне в Судане, в субботу опубликовал пост в Instagram с рассказом о вертолете, который доставил бюллетени и появилась возможность проголосовать на президентских выборах.
Горохов опубликовал соответствующую фотографию. «Проголосовать одним из первых россиян, это большая честь и гордость. Гордость за себя и страну, которая помнит о тебе, где бы ты ни был. Вперед к светлому будущему!» — написал Горохов.
Досрочно проголосовать на выборах президента России уже смогли российские жители США, а также стран Европы. Среди досрочно проголосовавших оказалась и телеведущая Елена Летучая, которая посетила участок до отлета в Испанию. В своем блоге она опубликовала юмористический ролик на эту тему.
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