Российский фотограф проголосовал на выборах в пустыне в Судане

Российский фотограф Владимир Горохов смог досрочно проголосовать на выборах президента России, находясь в Судане . Как рассказал сам Горохов, к нему в пустыню прилетел вертолет с бюллетенями для голосования.

Фотограф Владимир Горохов, который работает в Нубийской пустыне в Судане, в субботу опубликовал пост в Instagram с рассказом о вертолете, который доставил бюллетени и появилась возможность проголосовать на президентских выборах.

Горохов опубликовал соответствующую фотографию. «Проголосовать одним из первых россиян, это большая честь и гордость. Гордость за себя и страну, которая помнит о тебе, где бы ты ни был. Вперед к светлому будущему!» — написал Горохов.