Курган обойдет очередная волна переименования улиц

Не так давно по всей стране прокатилась волна переименований улиц, населенных пунктов, с целью, так сказать — восстановления исторической справедливости. Каждый раз, люди пытаются избавиться от прежних названий, при чем не только улиц, но и предприятий, организаций и даже названий самих городов. С этой проблемой не раз сталкивались и жители нашего города.

С момента окончательного установления советской власти в Кургане в 1919 году, начинаются переименования улиц, переулков, поселков, больниц, предприятий. Кроме, пожалуй, улиц, названных в честь знаменитых русских литературных классиков: Н. В. Гоголя и А. С. Пушкина.

Уже в 1919 году, почти сразу после освобождения города от колчаковцев, решением Курганского уездного исполкома были переименованы переулки: Бакиновский — в проспект Володарского, Гостинодворский — в переулок Троцкого (ныне улица Пичугина), Думский — в Рабочий (ныне улица Комсомольская), Компанейский — в Заводской (позднее улица 1-я Заводская). Улица Суворовская была переименована во Въезжую. Вскоре городской исполнительный комитет принял решение: о переименовании Шишкинского переулка в Пролетарский (сейчас улица Пролетарская). Городская комиссия писала по этому поводу в 1919 году: «Шишкинский переулок назывался по имени крупного купца Шишкина, ознаменовавшего свою жизнь лишь тем, что драл с живого и мертвого. Переулок этот должен быть переименован и назван Пролетарским, по имени тех, кто теперь стал на место прежних вершителей судеб народных».

14 февраля 1920 года приказом Курганского городского здравотдела были переименованы Курганские больницы, городская больница — в 1-ю Советскую больницу, сельская больница — во 2-ю Советскую больницу, детская — в 3-ю Советскую больницу.

Кроме этого, местные национализированные предприятия были названы в честь курганских комиссаров, расстрелянных чехословаками в 1918 году.

В ноябре 1922 года были переименованы: мельница, бывшая Дунаева — в мельницу им. Пичугина, мельница, бывшая Бакинова — в имени Л. Аргентовского, консервный завод, бывший Брюля и Тегерсена — в завод имени Губанова, жестяно-лудильный завод в завод имени Ястржембского, Кожевенный завод, бывший Гольдстона — в завод имени Грунта. Как писала газета «Красный Курган»: «Предприятия названы именами героев и мучеников пролетарской революции».

В дальнейшем переименования продолжились. В 1926 году было переименовано шесть улиц и три переулка.

В следующем году были переименованы четыре переулка: Троицкий, Богородский, Казарменный и Фроловский. Наименования улиц в поселках стали носить рабочие названия: Забойная, Выгонная, Кирпичная, Рабоче — Крестьянская, Колхозная, Кооперативная и т.д.

Улица Кирова (Казарменный переулок). 1960-е гг.

Одной из последних в 1959 году переименовали улицу Береговую, в ознаменование 40-летия освобождения Кургана от белогвардейцев, и в память о первом председателе Курганского городского комитета РКП (б), члене исполнительного комитета городского Совета депутатов Александре Павловиче Климове

Улица Климова (Береговая). 1950-е гг.

В 1927 году рабочие турбинного завода выступили с инициативой о переименовании города Кургана в Красинск, в честь недавно умершего уроженца нашего города Леонида Борисовича Красина , видного большевистского деятеля, друга и соратника В. И. Ленина.

В этом же году газета «Красный Курган» писала по этому поводу: «Рабочие консервного завода постановили возбудить вопрос о переименовании Кургана в Красинск. Это хорошо, что они хотят увековечить память Л. Б. Красина, но плохо то, что они забыли о режиме экономии, и о том, каких расходов будет стоить это переименование. В Кургане 120 учреждений, в округе 15 райисполкомов, 15 райкомов ВКП (б), 15 районных милиций, 285 сельских советов и 549 кооперативов, включая кооперативы города. Таким образом, в Курганском округе 1044 учреждения, помимо железной дороги. Все 1044 учреждения имеют по печати и по штампу, выходит, что нужно переменить печатей и штампов 2088 штук на 8352 рубля, сургучных печатей 120 штук на 1200 рублей, да перемена вывесок, приблизительно 522 штук по 15 рублей — каждая — на 7830 рублей. Итого — 17382 рубля минимум. Так не лучше ли эту сумму сэкономить, и пустить ее на более существенные цели по благоустройству города?»

Обращение рабочих турбинного завода рассматривалось на заседании Курганского городского Совета. Президиум Горсовета принял Постановление воздержаться от переименования города Кургана в Красинск, в связи с тем, что: «Курган своим наименованием не связан с бывшим царским правительством — с одной стороны, а с другой — такое переименование связано с большими материальными затратами».

Интересно, что с приходом нового времени в Кургане тоже решено было переименовать все улицы и переулки, восстановить, так сказать, исторические названия нескольких улиц, в частности — Береговой и Бошняковской, а на остальных улицах разместить мемориальные доски с прежними названиями улиц и переулков. В 1998 году был проведен социологический опрос, с тем, чтобы жители города высказали свое мнение по поводу переименования улиц. Тогда 40% жителей высказались за восстановление всех исторических названий, 20–ти % жителей — было все равно, а 40% высказались за установку мемориальных досок, напоминающих прежние названия улиц. Один из опрошенных заявил журналистам: «Не пора ли нам вернуться к историческим наименованиям, тем самым восстановив элементарную справедливость по отношению к жившим до нас людям?» Однако, те же опрашиваемые говорили о том, что нет нужды возвращать имена неблагозвучные, такие, например, как: Кладбищенский переулок, который ныне называется улицей Комсомольской, или улицу Канавную, ныне М. Горького. Или, к примеру, улицу Советскую переименовывать в улицу Дворянскую, хотя сейчас ни Советов, ни дворян уже нет. Таким образом, горожане решили поменять названия улиц частично. Однако, как мы с вами наблюдаем, все улицы носят прежние названия, так как, переименования всегда связаны с большими материальными затратами и большими хлопотами.

Сейчас во многих городах нашей страны вновь пытаются переименовать названия улиц и переулков, получивших свои названия в советское время, пытаются вернуться к прошлому, снова перечеркивая свою историю и отказываясь от нее.