Большая часть бутилированной воды загрязнена пластиком

США. 93 процента бутилированной воды содержит микрочастицы пластика, сообщает FoxNews со ссылкой на исследование ОРБ Медиа и Университета штата Нью-Йорк

Исследования показывают, что одноразовые пластиковые бутылки с водой могут содержать сотни крошечных кусочков пластика. В результате проведенных тестов, обнаружено, что из отобранных 250 бутылок воды, продаваемой под 11 брендами в 9 разных странах, 93% проб были загрязнены микрочастицами пластика.

Самый распространенный полимер — полипропилен — 54% случаев выявления. Вероятнее всего, что загрязнение происходит в процессе упаковки и розлива воды в бутылки.

В нашем современном мире эти маленькие кусочки пластика — многие тоньше человеческого волоса — повсеместно распространены. Они загрязняют воды океанов, внутренних морей, рек и озер, их находят в живых организмах. Были случаи обнаружения пластика даже в водопроводной воде. Но теперь оказалось, что они таятся и в воде бутилированной. Об этом вряд ли задумываются люди, которые специально покупают воду в бутылках, чтобы быть уверенными в ее чистоте.

Примечательно, что до сих пор не было проведено достаточно исследований на эту тему, поэтому однозначно говорить о вреде пластика рано.