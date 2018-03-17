Ещё
Большая часть бутилированной воды загрязнена пластиком
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Большая часть бутилированной воды загрязнена пластиком 

Русская Семерка 16 часов назад
Фото: Русская Семерка
93 процента бутилированной воды содержит микрочастицы пластика, сообщает FoxNews со ссылкой на исследование ОРБ Медиа и Университета штата Нью-Йорк, США.
Исследования показывают, что одноразовые пластиковые бутылки с водой могут содержать сотни крошечных кусочков пластика. В результате проведенных тестов, обнаружено, что из отобранных 250 бутылок воды, продаваемой под 11 брендами в 9 разных странах, 93% проб были загрязнены микрочастицами пластика.
Самый распространенный полимер — полипропилен — 54% случаев выявления. Вероятнее всего, что загрязнение происходит в процессе упаковки и розлива воды в бутылки.
В нашем современном мире эти маленькие кусочки пластика — многие тоньше человеческого волоса — повсеместно распространены. Они загрязняют воды океанов, внутренних морей, рек и озер, их находят в живых организмах. Были случаи обнаружения пластика даже в водопроводной воде. Но теперь оказалось, что они таятся и в воде бутилированной. Об этом вряд ли задумываются люди, которые специально покупают воду в бутылках, чтобы быть уверенными в ее чистоте.
Примечательно, что до сих пор не было проведено достаточно исследований на эту тему, поэтому однозначно говорить о вреде пластика рано.
Русская Семерка: последние новости
После продолжительной болезни скончался Олег Табаков Илон Маск: искусственный интеллект страшнее ядерных ракет Полиция Нью-Йорка готовится арестовать Харви Вайнштейна
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Лондон хотел устроить победоносную войну»210
Битва с «Газпромом» рассорила Литву и Латвию21
Бывший офицер бундесвера попросил убежища в России31
Раскрыты подробности смерти мужа Анны Чапман167
ЦИК объяснил наличие бюллетеней в урнах до начала выборов308
Видео
04:58
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля
Происшествия Другое
00:59
Украина забывает Крым
Украина Статьи
00:59
«Мы становимся скотами»: Панин обратился к россиянам
Шоу-бизнес
02:34
Россия пощадила Лондон в ответных мерах
Политика Статьи
01:05
Британский МИД анонсировал ответ
Европа В мире
01:19
Украинский телеканал стер Крым с лица Земли
В мире Украина
03:19
Дайнеко пострадала в страшной аварии
Шоу-бизнес Происшествия
02:34
Британия обсудит дальнейшие меры в отношении РФ
В мире Европа
03:08
«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве
Погода Новости Москвы
01:26
Скотланд‐Ярд назвал сроки расследования по делу Скрипаля
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение