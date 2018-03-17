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В Удмуртии откроется одна из площадок всероссийского марафона «Ночь выборов 2018»
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В Удмуртии откроется одна из площадок всероссийского марафона «Ночь выборов 2018» 

ИА «Сусанин» 16 часов назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. 18 марта Удмуртия присоединится к всероссийскому марафону «Ночь выборов 2018». В режиме онлайн ход выборов главы государства будут обсуждать местные политэксперты.
Студия проекта откроется на базе телерадиокомпании «Моя Удмуртия». В ней встретятся главный редактор газеты «Удмуртская правда» Энвиль Касимов, руководитель фракции КПРФ в Госсовете УР Алексей Конорюков, ректор института развития образования Владимир Байметов, а также и.о. директора Ижевского филиала РАНХиГС Максим Тенсин.
Республиканская площадка по обсуждению хода выборов начнет работу после 21.00 по московскому времени. Аналогичные площадки откроются в ряде других регионов, все они будут участвовать в онлайн-обсуждении выборов Президента России.
Центральной точкой проведения марафона «Ночь выборов 2018 — LIVE» станет концертный зал «Известия Холл» в Москве. С 12.00 до 01.00 за ходом голосования оттуда будут следить политики, журналисты, представители СМИ и общественности, звезды российской эстрады и известные интернет-блогеры. Первый подобный марафон был проведен в 2017 году по итогам выборов депутатов Государственной Думы РФ.
Смотреть и комментировать «Ночь выбров 2018» можно будет завтра в социальных сетях:
https://vk.com/election_night_2018 и https://www.facebook.com/groups/debateclubwtf/
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