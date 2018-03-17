Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников прокомментировал в инстаграме вчерашнее внеплановое заседание совета директоров ОАО «Псковавиа», на котором был избран новый состав совета директоров. «На заседании был принят ряд принципиально важных решений, которые позволят оптимизировать расходы и обеспечить полный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью руководства авиакомпании. Теперь все решения и расходы гендиректор ОАО «Псковавиа» Виктор Мартыненко сможет осуществлять только по согласованию с членами Совета. Зарплата административно-управленческого звена будет сокращена. Гендиректор будет получать денежное довольствие в последнюю очередь. И никаких премий, пока ситуация не стабилизируется!» — заявил Ведерников. Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».