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«Гендиректор „Псковавиа“ будет получать денежное довольствие в последнюю очередь» — Ведерников
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«Гендиректор „Псковавиа“ будет получать денежное довольствие в последнюю очередь» — Ведерников 

Псковская губерния 16 часов назад
Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников прокомментировал в инстаграме вчерашнее внеплановое заседание совета директоров ОАО «Псковавиа», на котором был избран новый состав совета директоров. «На заседании был принят ряд принципиально важных решений, которые позволят оптимизировать расходы и обеспечить полный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью руководства авиакомпании. Теперь все решения и расходы гендиректор ОАО «Псковавиа» Виктор Мартыненко сможет осуществлять только по согласованию с членами Совета. Зарплата административно-управленческого звена будет сокращена. Гендиректор будет получать денежное довольствие в последнюю очередь. И никаких премий, пока ситуация не стабилизируется!» — заявил Ведерников. Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».
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