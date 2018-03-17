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В преддверии паводкового периода в Тольятти проверят готовность системы оповещения
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В преддверии паводкового периода в Тольятти проверят готовность системы оповещения 

ТРК Губерния 16 часов назад
В среду, 21 марта, в 10:00 в Тольятти заработают электросирены. Их сигнал продлится 3 минуты. Комплексная проверка работоспособности систем оповещения Самарской области всех уровней проводится с целью их поддержания в постоянной готовности к выполнению задач по предназначению, таких как ликвидация чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, сообщает пресс-служба администрации г. о. Тольятти. Во время сигнала жителям города рекомендуют включить устройства проводного вещания, радио и телевизионные приёмники для прослушивания информационного сообщения.
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