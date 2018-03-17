Зачем власти Польши нагнетают русофобию 

В четверг в Варшаве состоялось ежегодное координационное совещание руководящего состава министерства обороны и вооруженных cил Республики Польша с участием президента страны.
«Я в первую очередь думаю о непредсказуемости политики Российской Федерации. Россия показывает, что готова использовать военную силу для достижения своих целей, сознательно нарушая международное право. Это опасно для нас, для всех соседей России и всего международного сообщества» — заявил на совещании Анджей Дуда. «Более того, Россия, как показали последние учения «Запад'17», готовится к полномасштабному конфликту с НАТО, ареной которого могут стать Польша, а также страны Балтии. Это заставляет нас принимать конкретные меры для укрепления оборонного потенциала», — добавил президент Польши.
Провластные СМИ Польши подали слова Анджея Дуды встык с сообщениями о совместном заявлении Дональда Трампа, Терезы Мэй, Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона, в котором лидеры США, Франции и Германии в документе осудили Россию и решительно поддержали британского премьера, что позволит последней занять ещё более жёсткую позицию по отношению к Москве. Судя по всему, после заявлений Дуды 14 марта о том, что Польша намерена оказывать помощь британскому следствию для раскрытия отравления экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, в Варшаве всерьёз надеялись на включение в очередную коалицию ведущих западных держав против России. Однако, несмотря на высказанную президентом Польши солидарность с решением Лондона относительно обвинений в адрес Москвы, и его слова о том, что «использование химического оружия на территории стратегического союзника не может оставаться без ответа», фамилии Дуды среди подписантов вышеупомянутого заявления не оказалось.
трамп дуда
Стоит отметить, что польские дипломаты антироссийские заявления делают весьма дозировано. К примеру, посол Польши при Организации Объединённых Наций Йоанна Вронецка во время заседания Совета Безопасности ООН 14 марта, созванного по требованию Великобритании, заявила, что Польша «осуждает беспрецедентное нападение в Великобритании, первое в своем роде в Европе с конца Второй мировой войны», но от прямых обвинений в адрес Москвы воздержалась. Зато во время экстренного заседания СБ ООН 15 марта по ситуации в Крыму пани Вронецка не просто заявила о «незаконной аннексии» Крыма, но также высказала тревогу относительно «постоянного нарушения Россией прав человека на полуострове и постепенной его милитаризации».
Разного рода обвинения в адрес РФ касательно ситуации на Украине в последние годы являются одной из «визитных карточек» польской дипломатии и политики вообще. К примеру, на протяжении проходившего 13-14 марта в подкарпатском Жешуве XI форуме «Европа-Украина» в основном говорили почему-то о… России. И руководители Сейма Польши Марек Кухцинский и Рышард Терлецкий, и заместитель главы МИД Бартош Цихоцкий постоянно подчёркивали, что главной проблемой Украины является «российская агрессия». В кулуарах мероприятия демонстрировалась выставка «Узники Кремля. Неизвестные жертвы необъявленной войны», а главную премию форума, «Карпатскую награду совместных ценностей», наряду со всемирно известным Ежи Гофманом получил… Олег Сенцов. При этом получавшие от его имени награду представители очередного «комитета родственников политических заключённых» из Киева превратили своё выступление в набор антироссийских лозунгов и призывов.
Я задал нескольким гостям форума вопрос — какое отношение, по их мнению, имеет Олег Сенцов к Карпатам? Лучший ответ, как ни странно, дал представлявший «рукопожатную Россию» московский политолог Андрей Окара — «точно такое же, как и к кинематографии». При этом сам Окара во время дискуссионной панели «Не только Крым и Донбасс. Кто не хочет разрешения замороженных конфликтов?» выдал традиционный набор лозунгов западной и украинской пропаганды относительно РФ.
Однако антироссийские заявления и мероприятия в Польше являются не только демонстрацией верности курсу западных союзников, но и попыткой смикшировать их претензии по другим направлениям. К примеру, сейчас у Варшавы с Вашингтоном разгорается конфликт в связи с изменениями к закону об Институте национальной памяти, который в США с подачи Израиля считают попыткой отрицания Холокоста. А недовольство Брюсселя реформой системы правосудия в Польше дошло до того, что Еврокомиссия обсуждает введение санкций против этой страны за нарушение принципа верховенства права.
Европейский квартал в Брюсселе
Кроме этого, сейчас в Польше готовятся к открытию памятника жертвам авиакатастрофы под Смоленском в 2010-м, в которой погибли президент Лех Качиньский и многие высшие чины польского государства. Позиция лидера правящей партии «Право и Справедливость», теневого «начальника государства» Ярослава Качиньского неизменна — он голословно обвиняет в крушении самолета Россию. Поэтому и после 10 апреля, когда открытие памятника состоится, антироссийская кампания в Польше вряд ли ослабнет. Правда, стоит отметить одно её важное отличие от британской: отказ от поездки на чемпионат мира по футболу в РФ не рассматривается даже отъявленными русофобами — ведь сборная Польши последний раз играла на Мундиале в 2006-м, и прохождение квалификации на ЧМ-2018 стало в стране настоящим национальным праздником.