Будущие замбийские ученые-ядерщики рассказывают, чему они научились в России

Благодаря тесным связям с Россией замбийские студенты находятся там на учебе, готовясь стать учеными-ядерщиками нового поколения. В профильных вузах этой страны ядерную физику изучают более 1 200 иностранных студентов, и среди них — 40 лучших умов из Замбии

В прошлом году замбийское правительство и государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» подписали ряд соглашений о развитии ядерных технологий в Замбии. В рамках этого плана две страны создадут соответствующие регулирующие органы и центр атомных исследований в Лусаке , после чего начнется строительство первой в Замбии атомной электростанции.

Министр высшего образования Нканду Луо (Nkandu Luo) отметила, что первая в Замбии АЭС будет играть важнейшую роль в обеспечении страны электроэнергией и сможет снабжать ее экономику на протяжении десятилетий. По ее словам, власти Замбии реализуют программу в области ядерной физики в партнерстве с российским правительством и с Международным агентством по атомной энергии

Этот проект также предусматривает обучение замбийцев ядерной физике и проектированию, инициатором чего выступил «Росатом». «В рамках соглашения с Замбией „Росатом“ предложит широкий спектр долгосрочных и краткосрочных программ обучения и подготовки персонала разной степени квалификации и образовательного уровня, что крайне важно для успешной работы центра и атомной электростанции», — сказал региональный вице-президент «Росатома» по центральной и южной Африке Виктор Поликарпов.

«С 2010 года «Росатом» осуществляет международный проект по обучению персонала стран-партнеров с целью создания интегрированной системы подготовки квалифицированных специалистов для атомной энергетики. Мы предоставляем стипендии иностранным студентам для обучения, стажировки и/или участия в практическом обучении на рабочем месте в России. Та подготовка, которую проходят студенты, дает им достаточные навыки и знания, чтобы работать на атомных электростанциях, а также принимать участие, а со временем и руководить атомными исследованиями в своих странах».

40 отобранных замбийцев войдут в состав первой группы ученых, которые при содействии российских специалистов будут работать на ядерных объектах в Замбии. Мабвуто Банда (Mabvuto Banda), который учится в Научно-исследовательском ядерном университете МИФИ по программе «Ядерная энергетика и теплофизика», говорит: «Замбия, а также многие другие страны Африки в последние годы переживают серьезные последствия чрезмерной зависимости от гидроэлектроэнергии, когда южная часть континента страдает от неожиданных засух и беспорядочных дождевых осадков».

Банда добавляет: «Недостатки нашей национальной стратегии электроснабжения наглядно выявила частичная засуха во время сезона дождей в 2014/2015 годах, из-за которой уровень воды в наших водохранилищах упал до рекордно низкой отметки, и в этих условиях пришлось вводить нормированную подачу электроэнергии. В некоторых районах ее были вынуждены отключать на 16 часов в день. Мы могли избежать такой ситуации, если бы вкладывали средства в энергетику, меньше зависящую от погодных условий. Но отрадно то, что мы как страна усвоили этот урок и начали активно заниматься поисками новых способов выработки электроэнергии. Один из них — атомная энергетика».

Атомная энергия — это одна их самых экономичных форм энергии из числа используемых сегодня, сказал Ричард Влахакис, также обучающийся по стипендиальной программе «Росатома» и Замбии.

Он заявил: «От одного атома в ядерной реакции получается примерно в 10 миллионов раз больше энергии, чем от сжигания одного атома органического топлива типа солярки или угля. В отличие от гидроэлектроэнергии, ветряной и солнечной энергии, ядерные реакторы не зависят от погодных условий, что в итоге превращает их в гораздо более надежный вариант».

«От атомной энергии также получается очень мало углеродных выбросов. В Замбии, которая стремится к ускоренному экономическому росту, увеличиваются потребности в энергии, а поэтому столь экономичный, чистый и надежный ее источник как АЭС приобретает огромное значение для развития национальной экономики».

Другой студент-атомщик Мачона Мбвахе (Machona Mbahwe) рассказал: «Хотелось бы видеть, чтобы в Замбии больше не было дефицита энергии. Обладая ядерными технологиями, мы сможем добиться того, чтобы каждая община, городская или сельская, получила доступ к дешевым и надежным энергетическим источникам. Я надеюсь, что после завершения учебы смогу внести свой вклад в достижение этой цели».

Поликарпов в заключение сказал: «За этими студентами будущее, и уже скоро они в процессе работы будут использовать полученные знания и специальные навыки на благо родины и мира в целом. Надеюсь, что они воспользуются этой уникальной возможностью получить образование в передовых российских вузах, и приобретут необходимые навыки и умения, чтобы вести свою страну вперед».

Россия обещает расширять сотрудничество с Замбией в сфере образования, выделяя новые стипендии для замбийских студентов, желающих учиться за рубежом.