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Депутат ГД Ольга Германова обсудила вопросы культуры в Орле
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Депутат ГД Ольга Германова обсудила вопросы культуры в Орле 

РИА 57 17 часов назад
Фото: РИА 57
Депутат Государственной Думы Ольга Германова с рабочим визитом побывала в Орле накануне, 16 марта, сообщили RIA57 в пресс-службе реготделения «Единой России».
В центре внимания Германовой были вопросы культурной политики, поскольку она является членом профильного думского комитета.
Депутат Госдумы провела тематический прием граждан и обсудила реализацию партпроекта «Культура малой Родины», проблемы книгоиздания, капитального ремонта и оснащения сельских ДК, работа детских школ искусств.
Орловский издатель Александр Воробьёв представил Ольге Германовой книги, выпущенные ИД «Орлик»: краеведческую литературу для взрослых и детей, книги орловских писателей, а также уникальные издания, в числе которых произведения И. С. Тургенева.
Директор Стрелецкой детской школы искусств Орловского района Елена Цыганкова рассказала о творческих коллективах, успешно выступающих на различных фестивалях и конкурсах. Проблема в том, что талантливые ребята и их педагоги зачастую не имеют возможности выехать за пределы области, поскольку для этого нужны автобусы, отвечающие современным требованиям к перевозке детей.
Ольга Германова считает, что подобный транспорт должен быть в распоряжении областного управления культуры и в ближайшее время будет решать эту проблему со специалистами профильных министерств.
Также в этот день состоялась встреча с руководителями учреждений культуры Орловской области. Германова сообщила, что в ближайшее время в Государственной Думе будет рассматриваться закон «О культуре» и попросила собравшихся принять активное участие в его обсуждении. В ходе беседы также говорили о проблемах сохранения объектов культурного наследия, работы музеев, домов культуры, театров и библиотек региона.
Сообщение Депутат ГД Ольга Германова обсудила вопросы культуры в Орле появились сначала на РИА 57.
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