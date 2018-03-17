Депутат ГД Ольга Германова обсудила вопросы культуры в Орле

В центре внимания Германовой были вопросы культурной политики, поскольку она является членом профильного думского комитета.

Депутат Госдумы провела тематический прием граждан и обсудила реализацию партпроекта «Культура малой Родины», проблемы книгоиздания, капитального ремонта и оснащения сельских ДК, работа детских школ искусств.

Орловский издатель Александр Воробьёв представил Ольге Германовой книги, выпущенные ИД «Орлик»: краеведческую литературу для взрослых и детей, книги орловских писателей, а также уникальные издания, в числе которых произведения И. С. Тургенева.

Директор Стрелецкой детской школы искусств Орловского района Елена Цыганкова рассказала о творческих коллективах, успешно выступающих на различных фестивалях и конкурсах. Проблема в том, что талантливые ребята и их педагоги зачастую не имеют возможности выехать за пределы области, поскольку для этого нужны автобусы, отвечающие современным требованиям к перевозке детей.

Ольга Германова считает, что подобный транспорт должен быть в распоряжении областного управления культуры и в ближайшее время будет решать эту проблему со специалистами профильных министерств.

Также в этот день состоялась встреча с руководителями учреждений культуры Орловской области . Германова сообщила, что в ближайшее время в Государственной Думе будет рассматриваться закон «О культуре» и попросила собравшихся принять активное участие в его обсуждении. В ходе беседы также говорили о проблемах сохранения объектов культурного наследия, работы музеев, домов культуры, театров и библиотек региона.