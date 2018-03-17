Мария Кожевникова рассказала, как стояла в очереди за мандаринами в Вологде

Об этом актриса, общественный деятель и экс-депутат Госдумы рассказала во время видеочата в своём инстаграме. Во время своего последнего визита в Вологду в новогодние каникулы, звезда кино вместе с Мэром Сергеем Воропановым приняла участие в новогодних праздниках в микрорайонах города. Вместе они поздравляли детей и дарили подарки юным вологжанам.

На одном из таких праздников Мария решила купить мандаринов. По словам звезды, из-за плотного графика, она забыла поесть. Увидев, что через дорогу торгуют фруктами, она отправилась туда и встала в очередь.

«Девушка то ли за мной, то ли передо мной, я уже не помню, настолько не ожидала увидеть Марию Кожевникову в очереди за мандаринами в Вологде…», — рассказала Мария в видеочате.

Дальше связь прервалась, и зрители не смогли услышать окончание истории. Впрочем, у вологжан есть шанс лично узнать, чем закончилась эта ситуация, ведь уже завтра Мария Кожевникова она будет голосовать в Вологде. Специально для этого она написала заявление для участия в голосовании по месту нахождения. Приедет всего на один день, важный для России и Вологды. Так что у всех жителей областной столицы есть шанс встретить звезду.

Кстати, на ряде счетных участков, где 18 марта будет идти отбор общественных пространств по проекту «Городская среда», пройдет акция «Поймай звезду». Вологжанам предлагается сделать селфи с известным человеком — политиком, актером, общественным деятелем и т.д — и выложить фото в социальную сеть. Это одна из 13 акций, которые будут организованы в воскресенье на счетных участках.