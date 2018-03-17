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Автоэксперты охарактеризовали «незначительные повреждения»
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Автоэксперты охарактеризовали «незначительные повреждения» 

Car.ru 17 часов назад
Фото: Car.ru
Как известно, в случае получения незначительных повреждений автотранспорта, владельцы могут оформить т.н. «Европротокол».
Это когда машина получила повреждения, на устранение которых не потребуется сумма свыше 50000 рублей.
Автоэксперты дали небольшой перечень таковых повреждений. Само собой речь пойдет про отечественные автомодели, потому как в случае с иномарками 50000-ми сложно отделаться даже разбив зеркало.
Из наиболее распространенных называют: царапины и вмятины. Причем важно, чтобы процент повреждения не превысил десять, а сама вмятина не повлекла повреждения несущей конструкции.
Также к списку незначительных повреждений относят поврежденное боковое зеркало, разбитую фару, трещину на бампере.
Чаще всего подобные повреждения случаются, когда на малой скорости (до 15 кмч) один автомобиль «въезжает» в другой. Либо во время парковки на тесной площадке.
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