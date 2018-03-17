Вопрос об освобождении многодетных семей от налога на имущество обсуждают в Подмосковье

«В настоящее время, чтобы помочь многодетным семьям региона, на уровне губернатора области Андрея Воробьева рассматривается вопрос освобождения многодетных семей от уплаты налога на имущество. Минмособлимуществом совместно с министерством экономики и финансов Московской области подготовлено предложение органам местного самоуправления для вынесения на обсуждение в рамках советов депутатов муниципальных образований. Данная мера поможет сэкономить бюджет многодетных семей», — сообщил министр имущественных отношений региона Андрей Аверкиев

По данным пресс-службы, еще в 2015 году правительство Московской области ввело льготы для данной группы граждан, и малоимущие, многодетные семьи и пенсионеры получили 50% скидки по оплате налога на землю.

Кроме того, с 1 января 2015 года пенсионеры получили право не платить налог на имущество физических лиц за одну квартиру или комнату, один жилой дом, одно помещение или сооружение, одно хозяйственное строение или сооружение, на один гараж или машино-место, а с января 2017 года пенсионеров освободили от уплаты земельного налога за участок площадью 6 соток.