Ещё
Вопрос об освобождении многодетных семей от налога на имущество обсуждают в Подмосковье
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Вопрос об освобождении многодетных семей от налога на имущество обсуждают в Подмосковье 

РИАМО 16 часов назад
Фото: РИАМО
В правительство Московской области поступило обращение уполномоченного по правам человека в Московской области Екатерины Семеновой о возможности установления дополнительных льгот по земельному налогу и налогу на имущество физических лиц для социально незащищенных слоев населения, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений региона.
«В настоящее время, чтобы помочь многодетным семьям региона, на уровне губернатора области Андрея Воробьева рассматривается вопрос освобождения многодетных семей от уплаты налога на имущество. Минмособлимуществом совместно с министерством экономики и финансов Московской области подготовлено предложение органам местного самоуправления для вынесения на обсуждение в рамках советов депутатов муниципальных образований. Данная мера поможет сэкономить бюджет многодетных семей», — сообщил министр имущественных отношений региона Андрей Аверкиев.
По данным пресс-службы, еще в 2015 году правительство Московской области ввело льготы для данной группы граждан, и малоимущие, многодетные семьи и пенсионеры получили 50% скидки по оплате налога на землю.
Кроме того, с 1 января 2015 года пенсионеры получили право не платить налог на имущество физических лиц за одну квартиру или комнату, один жилой дом, одно помещение или сооружение, одно хозяйственное строение или сооружение, на один гараж или машино-место, а с января 2017 года пенсионеров освободили от уплаты земельного налога за участок площадью 6 соток.
РИАМО: последние новости
Время работы избирательных участков в 2 аэропортах в Подмосковье увеличат 18 марта Выписать периодику можно будет 18 марта на избирательных участках Московского региона В Москве заработал общественный штаб по наблюдению за выборами
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Лондон хотел устроить победоносную войну»212
Битва с «Газпромом» рассорила Литву и Латвию21
Бывший офицер бундесвера попросил убежища в России32
Раскрыты подробности смерти мужа Анны Чапман167
ЦИК объяснил наличие бюллетеней в урнах до начала выборов308
Видео
04:58
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля
Происшествия Другое
00:59
Украина забывает Крым
Украина Статьи
00:59
«Мы становимся скотами»: Панин обратился к россиянам
Шоу-бизнес
02:34
Россия пощадила Лондон в ответных мерах
Политика Статьи
01:05
Британский МИД анонсировал ответ
Европа В мире
01:19
Украинский телеканал стер Крым с лица Земли
В мире Украина
03:19
Дайнеко пострадала в страшной аварии
Шоу-бизнес Происшествия
02:34
Британия обсудит дальнейшие меры в отношении РФ
В мире Европа
03:08
«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве
Погода Новости Москвы
01:26
Скотланд‐Ярд назвал сроки расследования по делу Скрипаля
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение