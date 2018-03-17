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Британский совет разочарован предписанием прекратить свою деятельность в РФ
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Британский совет разочарован предписанием прекратить свою деятельность в РФ 

ТАСС 18 часов назад
ЛОНДОН, 17 марта. /ТАСС/. Британский совет разочарован тем, что ему предписано прекратить деятельность в России. Об этом говорится в сообщении, распространенном в субботу международной организацией Соединенного Королевства.
"Мы до глубины души разочарованы таким развитием ситуации. С нашей точки зрения, когда политические или дипломатические отношения становятся сложными, культурные связи и возможности в сфере образования жизненно важны для сохранения имеющегося диалога между людьми и организациями", — отмечается в сообщении.
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