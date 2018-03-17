Британский совет разочарован предписанием прекратить свою деятельность в РФ

ЛОНДОН, 17 марта. / ТАСС /. Британский совет разочарован тем, что ему предписано прекратить деятельность в России . Об этом говорится в сообщении, распространенном в субботу международной организацией Соединенного Королевства

"Мы до глубины души разочарованы таким развитием ситуации. С нашей точки зрения, когда политические или дипломатические отношения становятся сложными, культурные связи и возможности в сфере образования жизненно важны для сохранения имеющегося диалога между людьми и организациями", — отмечается в сообщении.