«Ростов-Арена» готов принять мировой чемпионат

По словам вице-губернатора Сергея Сидаша, документы о вводе в эксплуатацию стадиона «Ростов-Арена» были подписаны 16 марта. Этому событию предшествовали пять лет труда и три месяца оформления необходимых бумаг.

«1 августа 2013 года на месте будущего стадиона начался намыв песчаного грунта, — вспоминает Сергей Сидаш . — Уже 31 октября специалисты завершили намыв основания под стадион. Объем намытого песка составил порядка 650 тысяч кубометров. Работы по дальнейшему намыву тридцати гектаров, которые входят в «стадионную» зону еще продолжались: миллион тонн следовало успеть выполнить до середины 2014 года, поэтому работы велись и зимой — при температуре до минус 15 градусов. Если весь намытый песок сложить в вагоны, то получится состав от Ростова-на-Дону до Москвы ».

К февралю 2016 года на «Ростов-Арене» были завершены устройство железобетонных перекрытий, колонн и стен. К июля 2016 года начался монтаж элементов кровли и наружных фасадов (фахверков), представляющих собой решетки, закрепленные на внешней стене сооружения. Общий вес арок — 591 тонн, фахверков — 755 тонн. Затем на наружные фасады установили внешнее декоративное покрытие спортивного объекта. Покрытие над трибунами стадиона — замкнутая конструкция волнообразного очертания, накрывающая пространство четырех трибун вокруг футбольного поля.

При отделке наружных стен арены использована система навесного фасада с применением перфорированных алюминиевых кассет в различных конфигурациях.

«Одной из особенностей «Ростов-Арены» стал замечательный обзор, создающий уникальный эффект присутствия, — с гордостью заявляет вице-губернатор Сидаш. — Даже с последних рядов верхних ярусов зритель отлично слышит голоса игроков, четко различает их лица и движения. Этого удалось достичь за счет крутизны трибун, когда каждый следующий ряд почти на 45 сантиметров выше предыдущего. Кроме того, верхние ярусы максимально подвинуты к полю: от последнего ряда трибун до кромки поля всего 45 метров».

Работы по обустройству футбольного поля начались в октябре 2016 года. Площадка для игры представляет собой своеобразный «слоеный пирог» внизу — бетонная плита, на ней щебеночное основание, затем дренажная система и, наконец, натуральный газон. Высота «пирога» футбольного поля — 1,2 метра.

В начале февраля 2017 года начался монтаж витражей и оконных блоков. На объекте велись штукатурные и электромонтажные работы, монтаж систем канализования, водо— и теплоснабжения нового стадиона, а также монтаж лифтов и установка дверей. К 20 июля 2017 года на футбольном поле начали обустройство травяного покрытия. На засев ушло порядка 400 кг семян. 15 августа провели первую стрижку газона, начался монтаж кресел.

5 месяцев спустя, 20 декабря, строительство «Ростов-Арены» было завершено, началась работа по получению заключения на соответствие построенного объекта проектной документации, а также по вводу стадиона в эксплуатацию.

16 марта 2018 года стадион введен в эксплуатацию. В июне «Ростов-Арена» ожидает гостей чемпионата и знаменитые футбольные команды.