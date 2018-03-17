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Сколько пластика мы «выпиваем» вместе с водой из бутылок
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Сколько пластика мы «выпиваем» вместе с водой из бутылок 

Anews 18 часов назад
Фото: Anews
По статистике в воде из бутылок содержится от 300 частиц микропластика в расчете на 1 литр. Такю информацию не так давно предоставила в СМИ команда Университета штата Нью-Йорк.
В процессе изучения этого вопроса химики проводили ряд исследований над 259 бутылками. Вся вода была привезена из 9 стран, находящихся на разных концах света. В самом исследовании «приняла участие» вода как региональных производителей, так и бутилированная вода известных на весь мир компаний. Лишь в 17 из 259 экземплярах не было обнаружено инородных следов. Что касается остальных бутылок — все они содержали микропластик. А в одном из образцов было обнаружено просто шокирующее количество пластика — 10 тысяч частиц на 1 литр.
Почти во всех случаях пластик, который был обнаружен в воде — это тот же материал, из которого изготавливают крышки для бутылок — полипропилен. ​Стоит также отметить, что размер частиц микропластика может колебаться. Они бывают от 6 микрометров (примерный размер эритроцита), до 100 микрометров (толщина человеческого волоса).
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