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Летучая выложила в Сети веселый ролик о своем досрочном госовании
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Летучая выложила в Сети веселый ролик о своем досрочном госовании 

Ридус 18 часов назад
Популярная телеведущая Елена Летучая выложила в своем аккаунте в Instagram веселый ролик, на котором снято, как она досрочно проголосовала на выборах президента, так как не сможет быть в Москве 18 марта.
На кадрах видно, как телеведущая приходит на избирательный участок, где изумленный охранник спрашивает: «Елена Могучая?». «Летучая», — поправляет она его. «Все, началось», — говорит охранник.
«Что с вами, что началось?», — участливо интересуется телеведущая. «Ершов Николай Семенович, — представляется охранник. — Вот лицензия, пожалуйста…». «Все это прекрасно, но я не за этим пришла», — улыбнулась Летучая.
Когда журналистка идет по залу к столу, чтобы взять бюллетень для голосования, смотрящие на нее две женщины произносят: «Это она! — А может, нет? — Это же Летучая, у нее камера в глаз вмонтирована». Когда она подошла к столу, женщины тут же начали предлагать ей свои документы членов избирательной комиссии.
«За последние несколько лет образ строгой и могучей Лены Летучей крепко прилип ко мне — где бы я ни появилась. Люди даже побаиваются меня:) Наверное, потому-что вела Ревизорро, а после и Летучий Отряд на Первом канале, не просто как ведущая, а как продюсер и автор», — написала журналистка.
«За кого проголосовала — скажу в понедельник — сегодня уже агитация запрещена. Всем привет, голосуйте, идите на выборы — это важно! В понедельник обсудим!», — добавила Летучая.
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