Во Владивостоке пройдёт митинг в честь годовщины воссоединения России с Крымом

Он состоится 18 марта.

В воскресенье, 18 марта, у мемориального комплекса «Боевая слава ТОФ» во Владивостоке пройдет митинг, приуроченный к четвертой годовщины воссоединения России и Крымского полуострова. В связи с этим будут временно ограничены движение и парковка транспортных средств по автомобильной дороге на Корабельной набережной.

В целях обеспечения безопасности при проведении публичного мероприятия движение и парковка транспортных средств будут ограничены с 15:30 до 20:00 на участке автомобильной дороги по улице Корабельная Набережная от дома № 1а до пересечения со Светланским переулком.

Объезд будет организован по улицам Семеновской, Алеутской, Светланской и Пушкинской, сообщает пресс-служба администрации Владивостока.