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Во Владивостоке пройдёт митинг в честь годовщины воссоединения России с Крымом
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Во Владивостоке пройдёт митинг в честь годовщины воссоединения России с Крымом 

Prim.News 18 часов назад
Он состоится 18 марта.
В воскресенье, 18 марта, у мемориального комплекса «Боевая слава ТОФ» во Владивостоке пройдет митинг, приуроченный к четвертой годовщины воссоединения России и Крымского полуострова. В связи с этим будут временно ограничены движение и парковка транспортных средств по автомобильной дороге на Корабельной набережной.
В целях обеспечения безопасности при проведении публичного мероприятия движение и парковка транспортных средств будут ограничены с 15:30 до 20:00 на участке автомобильной дороги по улице Корабельная Набережная от дома № 1а до пересечения со Светланским переулком.
Объезд будет организован по улицам Семеновской, Алеутской, Светланской и Пушкинской, сообщает пресс-служба администрации Владивостока.
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