Радаев объявил выговор чиновникам за отвратительную уборку снега в Саратове 

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев объявил выговор сразу четверым чиновникам «за отвратительную уборку снега в Саратове», сообщает пресс-служба главы региона.
В ходе рейда по местам проводимых работ по уборке снега и наледи в Ленинском и Кировском районе Саратова, губернатор Валерий Радаев раскритиковал чиновников за неудовлетворительное состояние улиц и тротуаров.
«Дорожные службы работают отвратительно. Меняйте подходы, меняйте управленческие кадры, если видите, что не справляются. Сейчас в работе неэффективные подходы: проезжую часть очистили, тротуары в снегу. Людям, особенно пожилым, сложно передвигаться», — подчеркнул глава региона.
Подведя итоги рейда выговор будет вынесен зампреду правительства Александру Буренину, главе министерства строительства и ЖКХ Дмитрию Тепину, замминистра транспорта Сергею Плешакову, начальнику госжилинспекции Сергею Вербину.