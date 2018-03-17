Ещё
Радаев объявил выговор чиновникам за отвратительную уборку снега в Саратове
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Радаев объявил выговор чиновникам за отвратительную уборку снега в Саратове 

АиФ 16 часов назад
Фото: Новости Саратова
Губернатор Саратовской области Валерий Радаев объявил выговор сразу четверым чиновникам «за отвратительную уборку снега в Саратове», сообщает пресс-служба главы региона.
В ходе рейда по местам проводимых работ по уборке снега и наледи в Ленинском и Кировском районе Саратова, губернатор Валерий Радаев раскритиковал чиновников за неудовлетворительное состояние улиц и тротуаров.
«Дорожные службы работают отвратительно. Меняйте подходы, меняйте управленческие кадры, если видите, что не справляются. Сейчас в работе неэффективные подходы: проезжую часть очистили, тротуары в снегу. Людям, особенно пожилым, сложно передвигаться», — подчеркнул глава региона.
Подведя итоги рейда выговор будет вынесен зампреду правительства Александру Буренину, главе министерства строительства и ЖКХ Дмитрию Тепину, замминистра транспорта Сергею Плешакову, начальнику госжилинспекции Сергею Вербину.
АиФ: последние новости
«Ростелеком» запустил портал для видеонаблюдения за выборами Президента Жители Саратова смогут проголосовать за несколько объектов благоустройства Валерий Радаев попал в рейтинг самых инициативных губернаторов
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Лондон хотел устроить победоносную войну»212
Битва с «Газпромом» рассорила Литву и Латвию21
Бывший офицер бундесвера попросил убежища в России32
Раскрыты подробности смерти мужа Анны Чапман167
ЦИК объяснил наличие бюллетеней в урнах до начала выборов308
Видео
04:58
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля
Происшествия Другое
00:59
Украина забывает Крым
Украина Статьи
00:59
«Мы становимся скотами»: Панин обратился к россиянам
Шоу-бизнес
02:34
Россия пощадила Лондон в ответных мерах
Политика Статьи
01:05
Британский МИД анонсировал ответ
Европа В мире
01:19
Украинский телеканал стер Крым с лица Земли
В мире Украина
03:19
Дайнеко пострадала в страшной аварии
Шоу-бизнес Происшествия
02:34
Британия обсудит дальнейшие меры в отношении РФ
В мире Европа
03:08
«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве
Погода Новости Москвы
01:26
Скотланд‐Ярд назвал сроки расследования по делу Скрипаля
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение