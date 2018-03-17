Радаев объявил выговор чиновникам за отвратительную уборку снега в Саратове

В ходе рейда по местам проводимых работ по уборке снега и наледи в Ленинском и Кировском районе Саратова, губернатор Валерий Радаев раскритиковал чиновников за неудовлетворительное состояние улиц и тротуаров.

«Дорожные службы работают отвратительно. Меняйте подходы, меняйте управленческие кадры, если видите, что не справляются. Сейчас в работе неэффективные подходы: проезжую часть очистили, тротуары в снегу. Людям, особенно пожилым, сложно передвигаться», — подчеркнул глава региона.