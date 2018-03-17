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Прозрачность на «отлично». Гражданский контроль оценил готовность избиркомов к выборам
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Прозрачность на «отлично». Гражданский контроль оценил готовность избиркомов к выборам 

ИА Север-Пресс 18 часов назад
Фото: ИА Север-Пресс
Сегодня, 17 марта, в Салехарде работает эксперт Ассоциации «Гражданский контроль» Вячеслав Ситник.
Совместно с председателем Избиркома ЯНАО Андреем Гибертом и председателем Общественной палаты ЯНАО Дмитрием Заякиным он посетил избирательные участки окружной столицы на предмет проверки их готовности ко дню голосования и обеспечению законности проведения выборов, пообщался с членами участковых комиссий.
Вячеслав Ситник пояснил журналистам, что в первую очередь обращает внимание не только на участки, а в целом на обстановку в регионе, в данном случае, в Ямало-Ненецком автономном округе. На взгляд эксперта, сейчас картина уже достаточно понятная: средства информирования избирателей очень активно использовались и избирательными комиссиями округа, и органами власти и управления, которые по закону обязаны по оказывать содействие избиркомам во всех вопросах, связанных с организацией и проведением выборов, голосования 18 марта. Это большой комплекс работ, начиная с организационно-технических усилий, от помещения, средств связи, освещения, транспорта и так далее.
«Хорошо видно, что на сегодня эта работа проведена, практически все избиратели информированы о том, какие завтра предстоят выборы, в каком порядке они будут проходить, где находится их избирательные участки», — подчеркнул Вячеслав Ситник.
По его мнению, очень важно то, что созданы условия для людей с ограниченными физическими возможностями. Особенно эксперта впечатлил на участке в ОЦНК указатель шрифтом Брайля на перилах, направляющий к месту голосования. «В этих случаях важна не статистика, сколько человек воспользуется этим указателем, а тот ответственный подход, который в этом случае продемонстрировали организаторы выборов», — сказал Вячеслав Ситник.
Что касается завтрашнего дня — наблюдения, общественного контроля, по тем избирательным участкам, которые ему сегодня удалось посетить, эксперт оценил так: всё предельно прозрачно и открыто.
«Даже геометрия данного помещения благоприятствует наблюдателям, которые будут находиться в этом месте, — отметил эксперт всё в том же ОЦНК. — Удачно расположение веб-камер, которые будут снимать изображение и звук, всё, что будет происходить на участке в процессе голосования, подсчёта бюллетеней, составления протоколов — всё это предельно открыто и гласно. Обстановка готовности, в общем, на «отлично». Загадывать не будем, но готовность есть».
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