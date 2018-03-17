Как правильно сдать свою квартиру иностранцу

Немногим более двух месяцев остается до старта Чемпионата мира по футболу 2018 в России . Несмотря на довольно накаленную политическую обстановку вокруг данного события наплыв поклонников этого вида спорта может быть таков, что гостиницы и отели окажутся просто не в состоянии разместить всех желающих, и не исключено, что им придется искать частные квартиры для проживания. В связи с этим «СП» обратилась к экспертам в сфере аренды недвижимости с просьбой напомнить россиянам о том, как нужно сдавать свои квартиры иностранцам и при этом избавлять себя от возможных проблем.

— Предоставляя жилье во временное пользование иностранцу, — предупреждает София Ханунова, ведущий юрист Европейской Юридической Службы, официального юридического партнера ЧМ-2018, — разумно будет составить между сторонами договор найма жилого помещения в письменной форме, чтобы в дальнейшем была возможность урегулировать разногласия между сторонами. Также следует предусмотреть срок действия договора, ограничив его на срок менее одного года. Чтобы заключить договор найма, собственнику достаточно иметь со своей стороны документ, удостоверяющий личность (паспорт). Иностранец, также, предъявляет документ удостоверяющий личность.

Саранск, Сочи, — В соответствии с Указом Президента от 9 мая 2017 года № 202 во многие законодательные акты внесли изменения, которые регламентируют меры по усилению безопасности на время проведения Чемпионата мира по футболу, — добавляет Елена Проскурова, руководитель практики общегражданского права Национальной юридической службы «Амулекс». — Например, установлены укороченные сроки постановки на учет по месту пребывания или регистрации по месту жительства иностранных граждан, прибывших для временного пребывания в города, где будут проходить спортивные мероприятия. В период с 25 мая 2018 года по 25 июля 2018 года иностранцы, которые приехали в Екатеринбург Калининград , Нижний Новгород, Москву Волгоград , Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург Самару , обязаны встать на миграционный учет в течение 24 часов со дня прибытия. Срок постановки на миграционный учет иностранных граждан в городах, которые не вошли в этот список, составляет от 7 дней до 30 дней, в зависимости от страны, из которой прибыл гость.

Поэтому, помимо паспорта, надо проверить его миграционную карту с отметкой пограничного контроля и с указанием даты въезда в Россию, и паспорт болельщика, а при его отсутствии — визу. Если иностранный гражданин въезжает в РФ по паспорту болельщика (FAN ID), то для него оформление визы не обязательно. Если же у гостя отсутствует паспорт болельщика, и он прибыл из страны, для которой в России установлен визовый режим въезда, то ему необходимо заранее позаботиться о своем легальном пребывании у нас, оформить приглашение и получить визу.

— Копию миграционной карты с отметками пограничного контроля, паспорт болельщика и копию всех страниц паспорта, — дополняет коллегу Яна Глазунова, генеральный директор VSN Realty, — необходимо будет предоставить в отдел по вопросам миграции территориального органа МВД вместе с уведомлением о прибытии, которое составляет сам арендодатель, в течение суток. Если же болельщик уже встал на учет в другом городе, где проводился матч, требуется отрывная часть уведомления о прибытии на территорию России. Повторная постановка на учет необходима.

«СП»: — Какими неприятностями с законом может обернуться сдача жилья иностранцам без надлежащего оформления разрешительных документов?

— Принимающей стороне, — констатирует София Ханунова, — грозит штраф в соответствии с частью 4 статьи 18.9 КоАП РФ в размере от 2 до 4 тысяч рублей, на иностранца налагается штраф в размере от 2 до 5 тысяч рублей с административным выдворением или без такового. В Москве, Санкт-Петербурге, а также в Московской и Ленинградской областях штрафы повышены и составляют от 5 до 7 тысяч рублей с административным выдворением или без такового.

— При отсутствии информации о получении доходов по форме 3-НДФЛ и уплате подоходного налога, — уточняет Яна Глазунова, — может наступить как административная ответственность, так и уголовная по статьям о незаконном предпринимательстве и уклонении от уплаты налогов. Внимание к Чемпионату большое, объявления о сдаче квартир в аренду обязательно будут мониторить, а в дальнейшем могут устроить по ним проверку.

— Обратите внимание, — напоминает Елена Проскурова, — что собственник помещения должен заполнить и сдать в налоговый орган по месту своей регистрации налоговую декларацию до 30 апреля 2019 года. А уплатить налог нужно до 15 июля 2019 года.

«СП»: — С какими опасностями можно столкнуться, кратковременно сдавая жилье иностранцу?

— Сдавая жилье иностранцу, — разъясняет София Ханунова, — можно столкнуться как с проблемами нарушения миграционного законодательства, так и с возможными убытками, если к примеру иностранец повредит имущество в квартире или просто не заплатит за проживание в жилом помещении. Чтобы обезопасить себя, в договоре найма необходимо предусмотреть все существенные условия по найму, включить в договор перечень имущества, находящегося в квартире, условия его использования и сохранности. Указать в договоре точные сроки и размеры оплаты за пользование квартирой и предусмотреть срок самого договора.

«СП»: — Насколько высока вероятность того, что зарубежные гости возьмут и разнесут съемную квартиру в пух и прах просто из вредности? Существует ли какая-то статистика относительно того, выходцы из каких государств отличаются особо буйным поведением, неисполнением обязательств?

— Такой статистики нет, — уверяет Яна Глазунова, — хотя в мире общепризнанно «буйными» считаются английские фанаты. Но, на мой взгляд, особых проблем ожидать от болельщиков не стоит — поездка на Чемпионат довольно затратна, что исключит из числа приезжающих болельщиков значительную часть маргиналов. Также в их число не войдут трудовые мигранты.

— Как показывает практика, — поясняет Роман Бабичев , руководитель департамента аренды компании «Азбука Жилья», — наиболее буйным поведением отличаются представители юга, например, сирийцы и афганцы. Они также не очень чистоплотны. Правда, сталкиваться с подобными ситуациями приходится редко. Рынок аренды достаточно адекватный, а арендаторы ведут себя цивилизованно. Некоторые футбольные фанаты не отличаются примерным поведением, особенно в состоянии алкогольного опьянения. В любом случае, выиграла сборная или проиграла, квартиру могут разгромить. Можно вспомнить события тринадцатилетней давности, когда матч сборной России транслировали на Тверской улице на большом экране. После матча фанаты разнесли все витрины в бутиках на Тверской улице. Аналогичная ситуация может произойти в квартире.

— В любом случае, — считает ведущий специалист экспертного центра ИОМ РАНХиГС Владимир Солдатенков , — следует исходить из презумпции невиновности каждого человека. Прибывшие на Чемпионат мира по футболу лица являются гостями, и подразумевается, что они являются достойными гражданами своих государств. В случае допущения эксцесс безусловно по законодательству Российской Федерации, а также международных договоров будут приняты соответствующие меры к нарушителям.

«СП»: — А можно ли по каким-то признакам понять, что снимать жилье собирается иностранец-мошенник? Что должно в первую очередь насторожить арендодателя?

— К сожалению, — сокрушается Роман Бабичев, — распознать мошенников сложно даже специалистам. Если вы обычный обыватель, то это просто нереально. Чаще всего мошенников можно распознать только после совершения преступления.

— Насторожить, — рассуждает Яна Глазунова, — должны уговоры не заключать договор аренды, отказ предоставить паспорт и миграционную карту. Документы не должны содержать исправления и помарки, особое внимание уделите паспорту — на фотографии должен быть тот же самый человек, а все данные должны совпадать на предоставленных документах. Негативным сигналом будет и предложение не указывать в договоре проживающих в квартире лиц и их паспортные данные, а также отказ в предоставлении страхового депозита.

«СП»: — Как могут быть разрешены конфликты между зарубежными арендаторами и отечественными арендодателями, если первые сразу после окончания мундиаля уедут за границу? Реально ли уладить конфликт в этом случае, как говорится, полюбовно, или придется обращаться за помощью к зарубежным властям?

— Если между собственником и нанимателем возникнет конфликт и иностранец покинет Россию, — подчеркивает София Ханунова, — то решать все разногласия придется в претензионном порядке, а также путем обращения в суд, используя нормы действующего законодательства РФ и нормы международных договоров, заключенных между Россией и другими иностранными государствами. Как правило, такая категория вопросов решается без привлечения зарубежных властей, путем обращения в суды России, так как речь идет о гражданско-правовом споре.